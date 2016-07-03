Полочанке Ефросинье Спиридоновне Бундель (Свирко), бывшей участнице одной из групп Полоцкого подполья в июле исполнится 95 лет

Преклоняюсь перед силой духа ветеранов войны. Такими их сделало грозное время, закалив в борьбе с фашизмом. Вот и полочанка Ефросинья Спиридоновна Бундель (Свирко), бывшая участница одной из групп Полоцкого подполья под руководством С.Я.Артемьева, которой в июле исполнится 95 лет, удивила, сказав, как в песне поется: «Меня дома не найти, я в дороге, я в пути…». Призналась, что часто гуляет по Полоцку, вспоминая былое, любит побыть одна на природе, а также, хоть реже, но встречается с молодежью… Ежегодно ездит на Курган Дружбы на встречу с партизанами. «Я по жизни оптимист», — говорит Ефросинья Спиридоновна.

Ефросинии было 20 лет, когда началась война. Встретила она ее в Полоцке, куда после окончания 8 классов Ветринской СШ забрал к себе старший брат. Ефросинья работала нянечкой в детском саде, затем кондитером в хлебопекарне. Она помнит, как фаши­сты стали бомбить город со стороны Фариново, как наши войска заминировали и подорвали мосты через Западную Двину… Как гитлеровцы вошли в Полоцк и с первых же дней оккупации стали наводить свои порядки: арестовывали и расстреливали коммунистов, сгоняли еврейские семьи в гетто, а молодежь массово отправляли на принудительные работы в Германию.

На всю жизнь запомнила она тогда слова, услышанные от своей соседки по улице Лилии Павловны Костецкой: «На нашу страну напал коварный и жестокий враг. Надо с ним бороться». По ее рекомендации она устроилась официанткой в столовую, где рядом находилась и тюрьма. Вскоре вместе с другой официанткой Ефросиньей Макаровой они стали активными членами подпольного партизанского отряда «АСЯ», которым руководил С.Я.Артемьев.

«Каждый день ходили, как по лезвию бритвы, — вспоминает Ефросинья Спиридоновна. — Даже родным нельзя было говорить о своей подпольной деятельности. Мы много не должны были знать». Задания подпольщики выполняли разные — переписывали сводки Совинформбюро о положении на фронтах и расклеивали по городу, незаметно клали их в карманы прохожим. Также дежурили на вокзале, собирали сведения о передвижении эшелонов с техникой, передавали сведения партизанам, часто и сами были связными. Ефросинья Спиридоновна вспоминает, как выполняла задание по организации побега 8 заключенных из тюрьмы. Пилки и веревки были вложены в хлеб, который им передали. Но были и предатели… По их доносам стали хватать подпольщиков, связных из других групп (в их группе предателя не было). Многие погибали как герои, не выдав товарищей под пытками (та же Лилия Костецкая, Павел Самородков). А Ефросинью фашисты забрали для отправки в Германию, но ей чудом удалось убежать, и долгожданное освобождение Полотчины она встретила в деревне под Домниками, где жила у знакомой связной.

Вернувшись в Полоцк, Ефросинья Спиридоновна работала на пересыльном пункте по мобилизации на фронт, в военкомате, на молокозаводе. А с 1965 по 1985 годы — на Полоцком заводе стекловолокна приемщицей в ткацком цехе. К ее военным наградам — ордену Отечественной войны II степени, медалям «За боевые заслуги», Жукова, юбилейным медалям — прибавились медаль «Ветеран труда», многочисленные поощрения за добросовестный труд.

Радуют сегодня сердце ветерана 3 внучки, правнучка, и — родной Полоцк, который вырос и похорошел. «Надо любить свою Родину и свой народ, быть патриотом своего города и помнить о героях, которые отдали жизни за наше мирное небо», — такие пожелания адресовала Ефросинья Спиридоновна нашей молодежи.