Полочанке Наталье Рабчинской вручали Орден матери.

В Полоцком районном Центре ремесел и национальных культур в тот день было особое мероприятие — торжественное и трогательное: в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня

2016 года полочанке Наталье Рабчинской вручалась почетная государственная награда — Орден матери.

«Мама, а на озеро поедем?» — порхая легкой бабочкой, пока на торжество собирались гости, десятилетняя Лия заглядывала в мамины глаза. «Возможно…», — тут же забывая о собственных волнениях, переключалась на дочку Наталья Михайловна. Заботы детей для нее превыше всего, такова жизнь многодетной мамы, тем более, когда разделить родительские заботы и ответственность не с кем, все сама. У Натальи Рабчинской пятеро детей, воспитанием которых она вот уже семь лет занимается одна, без мужа. Правда, у старшей дочери Карины теперь своя семья, муж, ребенок. Почти месяц назад к званию «многодетная мама» Натальи Михайловны прибавилось еще одно — «бабушка». И теперь свою любовь она дарит не только дочкам и сыновьям — Карине, Артёму, Герману, Лие и Тимофею, но и внуку — крошке Гордею.

«Карина всегда была моей главной помощницей с младшими детьми, а теперь моя очередь ей помочь с малышом», — рассказала Наталья Михайловна, умолчав о том, где же она находит столько времени, откуда берет силы, чтобы все успевать. Лия, девочка творческая и способная, с мамой ездила в республиканском проекте «Я пою» поучаствовать, в передаче «В гостях у сказки» снималась. Семилетнему Тимофею, у которого есть проблемы со здоровьем, особенно нужно мамино внимание. А еще Наталья ухаживает за 90-летней бабушкой, которая с ними сейчас живет…

«Вообще, все умею сама делать, и с пилой, и с молотком могу управляться, даже люстру повесить — не проблема, — признается виновница торжества. — А семью большую иметь я всегда мечтала, потому, что сама росла одна, без родителей. И можно сказать, что по­строила свою семью собст­венными руками».

…Со словами поздравлений от имени районной власти Орден матери Наталье Рабчин­ской вручил председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович, пожелав многодетной маме и всей ее семье крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия. Искренние, теплые поздравления Наталье Михайловне от Полоцкой городской организации РОО «Белая Русь», Полоцкой районной организации ОО «Белорусский союз женщин» передала Алина Щукина, добрые пожелания от Полоцкого объединения многодетных родителей «Ладья» прозвучали от Нонны Котовой. К этим поздравлениям присоединились коллектив Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур, друзья и близкие Натальи Рабчинской и, конечно, дети. А еще Лия подарила мамочке песню.

Теплая встреча продолжалась на творческой волне, а завер­шилась семейным фото на фоне полоцкого оберега. Пусть светлая энергетика этого уникаль­ного творения мастериц хранит семью Рабчинских долгие-долгие годы!

ФОТО Андрея Марцинкевича