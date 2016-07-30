ОАО «Дом торговли»: у нас много хороших товаров!

В полоцком Доме торговли экономическая ситуация всегда такая, как надо, — здесь не жалуются на сложные рыночные условия, а идут навстречу любимым покупателям, за что те отвечают взаимностью. Работает ли предприятие с прибылью, даже спрашивать нечего — стабильно рентабельно.

А сколько раз приходилось слышать что-то вроде «насмотрела пальто, дождусь, когда скидки будут»… «Проведение ежеме­сячных Дней скидок на весь ассортимент привлекает покупа­телей, но практически не приносит доходов предприятию. Это наша социальная нагрузка и поддержка населения», — поясняет директор ОАО «Дом торговли» Наталья Куксова.

В дополнение к постоянным акциям, проектам, кредитной и дисконтной программам самого предприятия и банков, в главном полоцком магазине вот-вот по­явится новое предложение, которое предусматривает рассрочку на 4 месяца по отдельным видам товаров по карте рас­срочки «Халва».

В последнее время и поставщики, уже убедившись в надежности полоцких партнеров, охотно откликаются на предложения проводить совместные акции. В общем, Дом торговли с полным правом заявляет: «У нас много хороших товаров». И покупать здесь легко и удобно.

Приглашаем за покупками

Около 60-ти тысяч наименований товаров — от иголки до холодильника… И ассортимент постоянно обновляется — в основном, конечно, за счет отече­ственных товаров. Идет постоянный поиск новой продукции, интересной самым требовательным покупателям. Вот совсем недавно появилась группа товаров «Автокосметика».

Кроме того, в Доме торговли постоянно закупают новое современное технологическое и торговое оборудование — от поломоечной машины до специальных стендов для показа ковров, клеенки и зеркал. Един­ственными в своем роде шторками могут похвастаться примерочные — «приоделись» и стали уютными и нарядными.

Причем сотрудники украшают не только свой Дом, но и прилегающую территорию. Буйство красок, ухоженные вазоны — это все заслуга самих работников во главе с председателем проф­союзного комитета Ольгой Ве­ремей. Озеленение провели, между прочим, «с нуля». Даже рассаду сами вырастили.

В Доме торговли вообще трудятся не просто профессионалы, а рационализаторы, изобретатели и творческие личности — одни декоративные экспозиции в торговых залах чего стоят. А фотовыставки, фильмы и концертные номера! Неудивительно, что представители коллектива — активные участники полоцких праздников.

…В таком крупном объекте торговли думать приходится наперед не на один сезон — на несколько. Чутко улавливать тенденции и следовать им, знать своих покупателей, предлагать им лучшее и использовать в работе современные технологии продаж.

— Что в планах? Конечно, забота о покупателях. Думаем над тем, как совершенствовать си­стему лояльности — запланировано приобретение нового программного обеспечения. Особое внимание в ближайшее время уделим отделу «Товары для дома» и «Галерее мебели», модер­низируем их, — рассказывает Наталья Куксова.

Главное — люди

Назвать главный магазин города Домом торговли — и то кажется мало. Дворец торговли — ближе к истине. И уж точно никак не универмаг советского образца. Да и не могло у универмага быть своих групп в социальных сетях, не размещалась информация в местных интернет-ресурсах, не было собственного сайта — кстати, загляденье, и создан силами сотрудников.

Да и покупатели все молодеют. Недавно проведенное анкетирование показало, что больше всего за покупками приходят люди от 25 до 40 лет, и не только горожане, но и жители близлежащих городов и районов. Главная характеристика современных покупателей — они требовательны к качеству товаров и качеству обслуживания. А в Доме торговли и то, и другое на высоте.

— Самая главная ценность — это грамотный, работо­способный коллектив. Работа в единой команде — это всегда отличный результат, — уверена Н.П.Куксова. А весь коллектив подтверждает: «Мы открыто заявляем: свою работу просто обожаем!».