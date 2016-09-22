Как в Полоцке решили вопрос благоустройства дворовой территории жильцы дома №79 по улице Зыгина?

Вопрос благоустройства дворовых территорий многоэтажных домов в нашем городе стоит довольно остро. Подтверждение тому — многочисленные нарекания в адрес коммунальных служб. И во многих случаях это справедливо. Однако дело тут вовсе не в неразворотливости коммунальников или в их нежелании навести порядок. Все упирается в недостаток финансирования. Вот и получается, что всем хочется как лучше, а жить приходится по средствам.

До недавнего времени не был исключением и двор дома №79 по улице Зыгина. Однако благодаря энтузиазму, солидар­ности и организованности его жильцов здесь решены многие проблемы из разряда тех, которые досаждают горожанам годами.

Микрорайон «Аэропорт» самый молодой в го­роде, но проблема с качеством дорожного покрытия возникла и здесь. Обсудив возможные варианты ее решения, соседи нашли выход из ситуации. Не стали ждать, когда кто-то позаботится о ремонте. Рассудили мудро: «Это нужно, прежде всего, нам». И взялись за дело. Собрали деньги, на которые приобрели цемент, гравий и песок, заказали бетономешалку и в назначенное время мужчины вышли во двор, вооружившись инструментом, чтобы заровнять выбоины и ямы. Кстати, сумма, которую должны были внести жильцы каждой квартиры, оказалась вовсе не заоблачной — около 5 рублей (50 тысяч до деноминации).

Кто же организатор работ по благоустройству? Жилищно-строительный кооператив №61 возглавляет Виталий Васильевич Кудря, член совета ветеранов войны в Афганистане, человек в высшей степени авторитетный и ответственный. Дом не случайно называют «афганским» — многие из его жильцов — бывшие воины-интернационалисты. Это обстоятельство также способствует единодушию в решении многих общих вопросов.

Что удивительно, проведенное во дворе благоустройство одобрили не все жители соседних домов. Так, один из проходивших мимо граждан, представившийся тренером, даже высказал сожаление, что не застал процесс работы. «Я бы сфотографировал все это и отправил жалобу, например, в КУП «ЖКХ г.Полоцка». Почему это жители дома, вместо коммунальных служб, сами ремонтируют двор?» К слову сказать, одним из активных участников мероприятия по наведению порядка на территории оказался депутат Полоцкого районного Совета депутатов, заместитель директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» Анатолий Литвиненко. Казалось бы, мог поспособствовать, чтобы ремонт провели работники ЖКХ. Но отлично понимая, что средств на все необходимые работы, к сожалению, не хватает, он решил поучаствовать по-другому — вышел вечером во двор, чтобы вместе с соседями решить наболевшую проблему, как подобает настоящим мужчинам.



То, что сделано собственными руками, всегда есть стремление сохранить. К сожалению, потребительское отношение к плодам чужого труда у нас не редкость. Завершив работы, хозяева двора огородили его, чтобы цемент подсох — в противном случае, это понятно без объяснений, все старания оказались бы напрасными. Так вот. Нашлись желающие проехать по свежеотремонтированному двору, убрав ограждение, не задумываясь о том, что это сделало бы напрасным труд многих людей. К счастью, их остановили.

Если осмыслить ситуацию, невольно придешь к выводу: патриот не тот, кто критикует все и вся, ратуя, якобы, за благополучие. Патриот тот, кто, засучив рукава, создает это благополучие своими руками. Как показал опыт жителей дома №79 по улице Зыгина, решать проблемы можно, было бы желание. А потом — просто жить, наслаждаясь порядком и комфортом.