Журналисты «Полацкага весніка» отправились вместе с «рейдовой бригадой», которая совершила объезд территории микрорайона «Мариненко»

Все, что нас окружает, определенно оказывает влияние на наши мировосприятие, стремления и даже самочув­ствие. Есть места, которые буквально подпитывают тебя энергией, заряжают позитивом и дарят ощущение гар­монии. В наших общих интересах сделать таких мест как можно больше.

Эти удивительные уголки существуют не только где-то в дикой природе, за городом, зачастую они бывают рукотворными, и найти их можно, пожалуй, в каждом городском микрорайоне. И это — заслуга людей, которые не на словах, а на деле радеют за чистоту и порядок. В таких местах во время очередного рейда по благоустройству побывали участники рабочей группы под руководством начальника отдела ЖКХ Полоцкого райисполкома Натальи Поляковой.



Журналисты «Полацкага весніка» отправились вместе с «рейдовой бригадой», которая в первую очередь совершила объезд территорий возле объектов, где разместились участки для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. На территории микрорайона «Мариненко», закрепленной за данной рабочей группой, размещались пять участков для голосования: по два в средних школах №№ 6 и 8 и один — в библиотеке имени Я.Купалы-филиале №3 Полоцкой РЦБС. Ознако­мившись с состоянием территорий, Наталья Полякова отметила, что на каждой из них был наведен должный порядок. А во дворе СШ №6 нам всем хотелось задержаться подольше — вот где коллектив с душой относится к своим «угодьям»! Не просто поддерживает чистоту и порядок, а занимается озеленением в соответствии с определенной концепцией, реализует оригинальные идеи. Школьный двор радует глаз аккуратными газонами и симпатичными композициями. Такой пейзаж способен поднять настроение не только спешащим на уроки ученикам и загруженным заботами педагогам, но и всем, кто здесь побывает.



Специалист ЖЭС №3 Елена Лескова обратила наше внимание на пешеходную дорожку возле дома №37 по улице Мариненко, о которой мы упоминали в предыдущей публикации о работе группы по благоустрой­ству (см. «Полацкі веснік» за 26 авгу­ста 2016 г.). В этом излюбленном месте отдыха жителей микрорайона на этот раз активно трудились работники спецавтобазы КУП «ЖКХ г.Полоцка», убирая скопившийся мусор и опавшую листву.



Следующим объектом нашего маршрута было ООО «Полимэкс», к которому ранее у специалистов были претензии по содержанию территории. Как выяснилось, на замечания здесь отреагировали должным образом, и нарушения устранили. «Прилегающую территорию обкосили, убрали свалку, аккуратно складировали поддоны; на подходах к строению, которое находится в аварийном состоянии, вывесили табличку «Проход закрыт», и доступ к нему оградили», — прокомментировала увиденное помощник врача-гигиениста Полоцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Марина Газюра. Прислушались к рекомендациям и в гаражном кооперативе «Бельчица»: в соответствии с санитарными правилами обору­ядовали контейнерную площадку для сбора бытовых отходов и убрали железобетонные кон­струкции, которые лежали на подъезде к территории кооператива. Как видите, в обоих случаях порядок наведен, взаимопонимание найдено, и это не может не радовать. Ведь в результате — пусть потихоньку, по чуть-чуть — общая картина благоустройства нашего родного Полоцка ме­няется к лучшему, благодаря заботам работников ЖКХ, субъектов хозяйст­вования и самих жителей.



…Обыкновенная лавочка возле дома или в скверике может полюбиться уже за то, что с нее открывается вид на ухоженный двор, симпатичную улицу, цветущую клумбу. Любуешься порядком — и приводишь в порядок мысли. А приложив свою руку к благоустройству и приучая детей беречь чистоту и красоту, мы не только приобщаемся к созидательному делу преображения мира вокруг нас, но и совершенствуемся сами.