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Новый год -двойной праздник
19.12.2016   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   107 Views

Новогодние праздники отличаются от всех остальных особой атмосферой, в воздухе витает дух радости и веселья. Новый год мы все ждем с нетерпением. И для некоторых из нас это двойной праздник со своей неповторимой историей.

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0Галина ЛИФАНОВА, руководитель народного вокального женского квартета «Меланж» Полоцкого ГДК, главная городская Снегурочка:

 

— Образ Снегурочки со мной по жизни уже много лет. Идеальная Снегурочка должна нести доброту. Поэтому очень нравится мне эта роль. И в новогоднюю ночь, когда народ празднует, я с удовольствием работаю на сцене, на площади. Это очень весело, радостно, получаю колоссальную эмоциональную отдачу. Намного интереснее, чем сидеть дома за столом, а после полуночи просто лечь спать. Лучше вместе! Вокруг музыка, шутки, песни, поздравления, фейерверки. Для меня новогодняя ночь все же — больше праздник, чем работа, хоть и любимая.

%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beЮлия СКОМОРОЩЕНКО, учащаяся 3-го курса, специальность «Иностранный язык», Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова:
— Я до сих пор верю в Деда Мороза, в сказку, в новогоднее чудо! Поэтому мы с радостью поддержали инициативу поуча­ствовать в прошлом году в акции «Новогодний экспресс», захотелось в празд­ничные дни подарить пассажирам дизель-поезда «Полоцк-Витебск» хорошее настроение. Дарить радост­ные эмоции для меня — это уже празд­ник, двойной и даже тройной! Это сродни эйфории, когда семь лет назад, тоже в Новый год, мама подарила мне самый удивительный праздник: оставив подарок, сообщила, что у меня будет сестренка! Радость от того Нового года помню до сих пор.

%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%beЕлена ЖИДКО, методист УО «Полоцкий государственный лицей сельхозпроизвод­ства» — с двойным праздником по жизни. После боя курантов наступает ее день рождения.
— Сейчас я рада, что мой день рождения выпадает на Новый год: для меня два этих праздника являются семейными, и я люблю (это как традиция) проводить их в кругу близких мне людей. Самое яркое впечатление от Нового года — это то, что у меня всегда было два подарка. У меня еще есть старшая и младшая сестры, которые никогда на это не обижались. Сейчас вместе удается собраться не каждый раз, поздравляем друг друга с Новым годом, а меня с днем рождения, — по скайпу, смсками. Мне это очень приятно. Сначала будем отмечать мой день рождения, потом — Новый Год!

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b0Светлана ЛИПИНА, заведующая объединением №5 ОАО «Полоцк-торг»:
— Новый год я и мои коллеги привычно встречаем на рабочем месте. Большой популярностью у полочан пользуются наши новогодние праздники в ресторане «Былина», кафе «Отдых», «Янтарь». В этом году снова готовимся порадовать и удивить наших гостей. Разработано специальное новогоднее меню. Известно, что без настроения вкусно не приготовишь. В нашем коллективе с этим все в порядке.
Девчата на кухне с удовольствием колдуют над необычным оформлением блюд. Да и обслуживание — тоже праздничное. Никогда не остаются без новогодних благодарностей повара Ирина Плиско, Ольга Яцына, официанты Марина Медведская, Татьяна Бритикова, бармены Мария Свитнева, Наталья Юрченко.

%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0Нонна КОТОВА, председатель Полоцкой ассоциации многодетных родителей «Ладья»:
— Я с детства очень люблю Новый год. Для меня этот праздник связан с семейным уютом, с радо­стью от подарков. Потом, конечно, все поменялось, но все же Новый год оставил положительный след в моей жизни. И если родные и близкие хотят отметить Новый год, то нельзя лишать их этой радости, при том что православный христианин, конечно же, не должен при этом нарушать пост. Поэтому 1 января мы особо не отмечаем. Новый год мы празднуем 14 января. Это Богатая кутья. Накануне ходим в храм, а уже дома большой дружной семьей собираемся за праздничным столом, веселимся, радуемся, поздравляем друг друга с Новым годом. И это ничем не хуже традиционного застолья, а даже и приятнее — теплее, естественнее, более по-домашнему, так как освящено благодатью Церкви.

Автор:

Редактор отдела по основным направлением деятельности. Активное творческое начало пробуждает у Светланы интерес ко всему, что происходит в Полоцке и в Полоцком районе — производство и сельская жизнь, люди и их творчество… Ведет творческую страничку «Откровение».

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