Новый год -двойной праздник

Новогодние праздники отличаются от всех остальных особой атмосферой, в воздухе витает дух радости и веселья. Новый год мы все ждем с нетерпением. И для некоторых из нас это двойной праздник со своей неповторимой историей.

Галина ЛИФАНОВА, руководитель народного вокального женского квартета «Меланж» Полоцкого ГДК, главная городская Снегурочка:

— Образ Снегурочки со мной по жизни уже много лет. Идеальная Снегурочка должна нести доброту. Поэтому очень нравится мне эта роль. И в новогоднюю ночь, когда народ празднует, я с удовольствием работаю на сцене, на площади. Это очень весело, радостно, получаю колоссальную эмоциональную отдачу. Намного интереснее, чем сидеть дома за столом, а после полуночи просто лечь спать. Лучше вместе! Вокруг музыка, шутки, песни, поздравления, фейерверки. Для меня новогодняя ночь все же — больше праздник, чем работа, хоть и любимая.

Юлия СКОМОРОЩЕНКО, учащаяся 3-го курса, специальность «Иностранный язык», Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова:

— Я до сих пор верю в Деда Мороза, в сказку, в новогоднее чудо! Поэтому мы с радостью поддержали инициативу поуча­ствовать в прошлом году в акции «Новогодний экспресс», захотелось в празд­ничные дни подарить пассажирам дизель-поезда «Полоцк-Витебск» хорошее настроение. Дарить радост­ные эмоции для меня — это уже празд­ник, двойной и даже тройной! Это сродни эйфории, когда семь лет назад, тоже в Новый год, мама подарила мне самый удивительный праздник: оставив подарок, сообщила, что у меня будет сестренка! Радость от того Нового года помню до сих пор.

Елена ЖИДКО, методист УО «Полоцкий государственный лицей сельхозпроизвод­ства» — с двойным праздником по жизни. После боя курантов наступает ее день рождения.

— Сейчас я рада, что мой день рождения выпадает на Новый год: для меня два этих праздника являются семейными, и я люблю (это как традиция) проводить их в кругу близких мне людей. Самое яркое впечатление от Нового года — это то, что у меня всегда было два подарка. У меня еще есть старшая и младшая сестры, которые никогда на это не обижались. Сейчас вместе удается собраться не каждый раз, поздравляем друг друга с Новым годом, а меня с днем рождения, — по скайпу, смсками. Мне это очень приятно. Сначала будем отмечать мой день рождения, потом — Новый Год!

Светлана ЛИПИНА, заведующая объединением №5 ОАО «Полоцк-торг»:

— Новый год я и мои коллеги привычно встречаем на рабочем месте. Большой популярностью у полочан пользуются наши новогодние праздники в ресторане «Былина», кафе «Отдых», «Янтарь». В этом году снова готовимся порадовать и удивить наших гостей. Разработано специальное новогоднее меню. Известно, что без настроения вкусно не приготовишь. В нашем коллективе с этим все в порядке.

Девчата на кухне с удовольствием колдуют над необычным оформлением блюд. Да и обслуживание — тоже праздничное. Никогда не остаются без новогодних благодарностей повара Ирина Плиско, Ольга Яцына, официанты Марина Медведская, Татьяна Бритикова, бармены Мария Свитнева, Наталья Юрченко.

Нонна КОТОВА, председатель Полоцкой ассоциации многодетных родителей «Ладья»:

— Я с детства очень люблю Новый год. Для меня этот праздник связан с семейным уютом, с радо­стью от подарков. Потом, конечно, все поменялось, но все же Новый год оставил положительный след в моей жизни. И если родные и близкие хотят отметить Новый год, то нельзя лишать их этой радости, при том что православный христианин, конечно же, не должен при этом нарушать пост. Поэтому 1 января мы особо не отмечаем. Новый год мы празднуем 14 января. Это Богатая кутья. Накануне ходим в храм, а уже дома большой дружной семьей собираемся за праздничным столом, веселимся, радуемся, поздравляем друг друга с Новым годом. И это ничем не хуже традиционного застолья, а даже и приятнее — теплее, естественнее, более по-домашнему, так как освящено благодатью Церкви.