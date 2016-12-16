Креативным «Днем подписчика» редакция газеты «Полацкі веснік» открыла серию празд­ничных мероприятий, посвященных 100-летию газеты

Креативным «Днем подписчика» редакция газеты «Полацкі веснік» открыла серию празд­ничных мероприятий, посвященных 100-летию газеты. Вместе с РК ОО «БРСМ» журналисты провели увлекательную настольную игру для учащейся и работающей молодежи.

В уютном конференц-зале Музея белорусского книгопечатания собрались парни и девушки, которые оформили подписку на «Полацкі веснік» на I квартал или I полугодие 2017 года.



Второй секретарь РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович предложила присутствующим разделиться на команды. Их получилось три: «Юнкор» (работающая молодежь предприятий и организаций), «Лидеры» (секретари ПО ОО «БРСМ» и учащиеся химико-технологического и лесного колледжей) и «Аграрвард» (учащиеся аграрно-экономического колледжа). После того, как участ­ники заняли свои места, Яна кратко объяснила правила игры.



Итак, молодым людям предстояло решить, на первый взгляд, простую задачу — создать всего одну газетную полосу. Но для начала нужно было определить, кто будет редактором, корреспондентом, фотографом, корректором и верстальщиком.

С этим заданием молодежь справилась оперативно. А вот дальше — сложнее: коллективам импровизированных редакций были выданы базовые наборы публикаций и фотографий, которые нужно было разместить на полосе. Просто?! Возможно, если у вас только текст и нет фото, или наоборот? Для того, чтобы наполнить газету и сделать ее интересной, командам пришлось потрудиться. Отвечая на вопросы об истории Полотчины и «Полацкага весніка», участники получали фотоиллюстрации и публикации. Но, увы, кому-то доставались одинаковые карточки, или чего-то не хватало. И тогда, во время перерывов между турами корреспонденты и фотографы отправлялись добывать нужную информацию у команд-соперниц.



В начале игры парни и девушки были в замешательстве и не представляли, с чего начать и как действовать, а затем вошли в азарт. Обменивались карточками, придумывали различные варианты размещения материалов на странице. Работа кипела, казалось, что на миг мы очутились в настоящей редакции в день выпуска газеты.



Когда страницы были «заверстаны», свою работу команды предоставили на суд жюри под председательством главного редактора газеты «Полацкі веснік» Ольги Чесновицкой. Ольга Ана­тольевна отметила, что для нее было важно определить: умеют ли ребята работать в команде.

Журналисты полоцкой газеты не стали создавать интригу и огласили результаты. Первое место и главный приз — сертификат на два часа игры в боулинг от генерального партнера юбилейных акций — торговой сети «Дионис» — завоевала дружная команда «Юнкор». Они правильно ответили практически на все вопросы об истории полоцкой газеты, придумали рубрики ко всем публикациям и первыми сдали свою полосу в печать. Немного отстали «Лидеры», но зато они постарались необычно заверстать свою страничку. Их команде присуждено второе место и приз — сертификат на час игры в боулинг от генерального партнера. А еще необычный творче­ский сюрприз от друга редакции Людмилы Сычовой.



А вот самая юная команда «Аграрвард» так старалась, что не заметила, как пролетело время, и не успела сдать вовремя свою страничку в печать. «Аграрвард» занял третье место и получил сертификат на посещение пиццерии «Дионис», где для них приготовят пиццу для большой компании и угостят «Кока-колой».

А в завершение веселой игры участники искренне поблагодарили организаторов за интересную встречу. Парни и девушки признались, что и не представляли, какой это сложный и кропотливый, но в то же время очень увлекательный процесс — создание газеты.

Так весело и креативно был дан старт юбилейным меро­приятиям «Полацкага весніка», а впереди для подписчиков газеты — еще множество акций и приятных сюрпризов вместе с нашим ге­неральным партнером — торговой сетью «Дионис».

«Полацкі веснік» — газета на все 100!