Креативным «Днем подписчика» редакция газеты «Полацкі веснік» открыла серию праздничных мероприятий, посвященных 100-летию газеты
Креативным «Днем подписчика» редакция газеты «Полацкі веснік» открыла серию праздничных мероприятий, посвященных 100-летию газеты. Вместе с РК ОО «БРСМ» журналисты провели увлекательную настольную игру для учащейся и работающей молодежи.
В уютном конференц-зале Музея белорусского книгопечатания собрались парни и девушки, которые оформили подписку на «Полацкі веснік» на I квартал или I полугодие 2017 года.
Второй секретарь РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович предложила присутствующим разделиться на команды. Их получилось три: «Юнкор» (работающая молодежь предприятий и организаций), «Лидеры» (секретари ПО ОО «БРСМ» и учащиеся химико-технологического и лесного колледжей) и «Аграрвард» (учащиеся аграрно-экономического колледжа). После того, как участники заняли свои места, Яна кратко объяснила правила игры.
Итак, молодым людям предстояло решить, на первый взгляд, простую задачу — создать всего одну газетную полосу. Но для начала нужно было определить, кто будет редактором, корреспондентом, фотографом, корректором и верстальщиком.
С этим заданием молодежь справилась оперативно. А вот дальше — сложнее: коллективам импровизированных редакций были выданы базовые наборы публикаций и фотографий, которые нужно было разместить на полосе. Просто?! Возможно, если у вас только текст и нет фото, или наоборот? Для того, чтобы наполнить газету и сделать ее интересной, командам пришлось потрудиться. Отвечая на вопросы об истории Полотчины и «Полацкага весніка», участники получали фотоиллюстрации и публикации. Но, увы, кому-то доставались одинаковые карточки, или чего-то не хватало. И тогда, во время перерывов между турами корреспонденты и фотографы отправлялись добывать нужную информацию у команд-соперниц.
В начале игры парни и девушки были в замешательстве и не представляли, с чего начать и как действовать, а затем вошли в азарт. Обменивались карточками, придумывали различные варианты размещения материалов на странице. Работа кипела, казалось, что на миг мы очутились в настоящей редакции в день выпуска газеты.
Когда страницы были «заверстаны», свою работу команды предоставили на суд жюри под председательством главного редактора газеты «Полацкі веснік» Ольги Чесновицкой. Ольга Анатольевна отметила, что для нее было важно определить: умеют ли ребята работать в команде.
Журналисты полоцкой газеты не стали создавать интригу и огласили результаты. Первое место и главный приз — сертификат на два часа игры в боулинг от генерального партнера юбилейных акций — торговой сети «Дионис» — завоевала дружная команда «Юнкор». Они правильно ответили практически на все вопросы об истории полоцкой газеты, придумали рубрики ко всем публикациям и первыми сдали свою полосу в печать. Немного отстали «Лидеры», но зато они постарались необычно заверстать свою страничку. Их команде присуждено второе место и приз — сертификат на час игры в боулинг от генерального партнера. А еще необычный творческий сюрприз от друга редакции Людмилы Сычовой.
А вот самая юная команда «Аграрвард» так старалась, что не заметила, как пролетело время, и не успела сдать вовремя свою страничку в печать. «Аграрвард» занял третье место и получил сертификат на посещение пиццерии «Дионис», где для них приготовят пиццу для большой компании и угостят «Кока-колой».
А в завершение веселой игры участники искренне поблагодарили организаторов за интересную встречу. Парни и девушки признались, что и не представляли, какой это сложный и кропотливый, но в то же время очень увлекательный процесс — создание газеты.
Так весело и креативно был дан старт юбилейным мероприятиям «Полацкага весніка», а впереди для подписчиков газеты — еще множество акций и приятных сюрпризов вместе с нашим генеральным партнером — торговой сетью «Дионис».
«Полацкі веснік» — газета на все 100!
Ирина
18.12.2016 -
Отличное начало юбилея