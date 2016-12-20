Сразу несколько интересных праздничных событий ожидает полочан и гостей города в ближайшую пятницу, 23 декабря.

Сразу несколько интересных праздничных событий ожидает полочан и гостей города в ближайшую пятницу, 23 декабря. Не пропустите!

В этот день в 15.30 от Кургана Бессмертия к площади Свободы направятся участники торжественного парада новогодних автомобилей. Транспортные средства, оригинально оформленные в рамках смотра-конкурса «Новогодний авторестайлинг», проследуют по улицам города к месту еще одного празд­ничного действа. В 16.00 на площади Свободы состоится открытие главной новогодней елки! Приобщиться к торже­ству и зарядиться отличным настроением может каждый желающий. Также здесь будут работать тематические игровые площадки для детворы с чудесами, плясками и спортивными состязаниями. Давайте зажигать главную елку вместе!

Обратите внимание: в связи с проведением мероприятий

с 15.30 по 18.00 будет закрыто автомобильное движение по проспекту Франциска Скорины и на улицах, ведущих к площади Свободы, и по маршруту движения автопарада (Курган Бессмертия-ул.Богдановича-ул.Зыгина-ул.Октябрьская-ул.Евфросинии Полоцкой-площадь Свободы).

Приглашаем всех! Будет интересно!