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Воспитанник Полоцкой СДЮШОР Андрей Гурчёнок стал стипендиатом государственно-обществен­ного объединения «Президентский спортивный клуб»
20.12.2016   //   Автор:   //   Спорт   //   Нет комментариев   //   81 Views

Воспитанник отделения кикбоксинга и тайландского бокса Полоцкой СДЮШОР Андрей Гурчёнок — един­ственный из полоцких спортсменов стал стипендиатом государственно-обществен­ного объединения «Президентский спортивный клуб» на 2017 год.

Именные стипендии получили 210 талантов Беларуси: молодые спортсмены, паралимпийцы, тренеры-преподаватели. Главные спортивные достижения Андрея Гурчёнка в этом году — бронзовая медаль Чемпионата Мира по кикбоксингу, победа на Кубке мира WАКО.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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