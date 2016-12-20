Воспитанник Полоцкой СДЮШОР Андрей Гурчёнок стал стипендиатом государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»
Воспитанник отделения кикбоксинга и тайландского бокса Полоцкой СДЮШОР Андрей Гурчёнок — единственный из полоцких спортсменов стал стипендиатом государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» на 2017 год.
Именные стипендии получили 210 талантов Беларуси: молодые спортсмены, паралимпийцы, тренеры-преподаватели. Главные спортивные достижения Андрея Гурчёнка в этом году — бронзовая медаль Чемпионата Мира по кикбоксингу, победа на Кубке мира WАКО.