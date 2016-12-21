В Ветринском сельисполкоме выездной прием граждан провел заместитель председателя Полоцкого райисполкома Петр Петкевич

Местная власть должна постоянно искать результативные формы работы с людьми. Личные приемы граждан, «прямые» и «горячие» линии, выездные встречи дают возможность оперативно реагировать на проблемы, находить пути их оптимального решения. Бесспорно, что работа с населением накладывает большую ответственность, это своего рода мини-экзамен на компетентность и владение ситуацией. Но именно такая форма работы сокращает дистанцию между гражданином и властью, делает общение проще и результативнее.

Социальная сфера Полоцкого района в настоящее время так же, как и другие направления хозяйственной деятельности, переживает непростой процесс оптимизации. Наиболее масштабно реформирование затронуло учреждения и предприятия, расположенные в г.п.Ветрино и его окрестностях. Об этом говорит и количество обращений в Ветринский сельисполком. По поручению председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука здесь прошел выездной прием граждан заместителем председателя Петром Петкевичем (на фото), который дал разъяснения по основным вопросам.

— В настоящее время жителей Ветрино волнует, как скажется на их жизнедеятельности оптимизация Ветринского предприятия жилищно-коммунального хозяй­ства. Проанализировав ситуацию, хочется пояснить, что для жителей поселка, как и для других потребителей услуг, никаких особых изменений не произойдет. Вопросы технического обслуживания, тепло- и водоснабжения продолжит решать преемник — ЖРЭУ-Ветрино, которое напрямую будет подчиняться КУП «ЖКХ г.Полоцка». Принято решение перенести положительный опыт оказания услуг в городе на жилищный фонд Ветрино и района.

Преобразования в структу­ре жилищно-коммунального хозяйства неизбежно влекут за собой и оптимизацию кадров. Численность работающих будет меньше. Но руководством Полоцкого района определены пути решения этой проблемы. Одна из них — проведение в Ветрино выездных «Ярмарок вакансий», во время которых предприятия и учреждения полоцкого региона, в первую очередь, близко расположенные, будут проводить дополнительный набор специа­листов в свои трудовые коллективы. Эти мероприятия должны снять напряженность в данном вопросе.

Показателен пример оптими­зации, проведенный в сфере образования Полоцкого района. Закрытия в этом году Начской базовой школы и в 2015 году Быковщинской школы-интерната не сказались на качестве образования. Все вопросы решены. Подвоз детей организован. Первоначальное беспокойство родителей сменилась благодарностью за хорошие условия. Ветринская средняя школа — перспективная. Здесь другие подходы в организации учебного процесса, функционирования спортзала, кружков, секций. Организована работа группы продленного дня, социально-психологической службы, занятия с педагогом-организатором. Важный критерий — хорошая поступаемость: в 2016 г. 50% выпускников стали студентами высших учебных заведений. Это достойный показатель для учреждения образования сельской местности.

И дальше школа будет развиваться, для этого есть все предпосылки и, что очень важно, финансовая поддержка районной власти.

Довольно успешно прошла оптимизация и в УО «Полоцкий государственный профессиональный лицей сельскохозяй­ственного производства» после присоединения к нему Борковичского лицея такого же профиля. Это дало положительный эффект. Лицей укрупнился, увеличилось количество учащихся (перешли учиться 21 человек), коллектив не сократился. В этой работе большая заслуга управления обра­зования Витебского облисполкома, благодаря которому вопрос снят с повестки дня.

Председатель Ветринского сельисполкома Алексей Лупач отметил, что жители поселка пользуются возможностью и телефонного общения, и лично приходят в сельсовет, чтобы решить свой вопрос или озвучить конкретную проблему. Каждого выслушают, при необходимости дадут разъяснения, окажут помощь. Поэтому тесная связь с людьми показывает свою результативность и востребованность.