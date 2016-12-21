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В Минске состоялись конференция и конкурс стартапов «Стартап года 2016».
21.12.2016   //   Автор:   //   В стране   //   Нет комментариев   //   77 Views

17 декабря в минском отеле «Виктории Олимп» состоялось главное событие стартап-сферы Беларуси – конференция и конкурс стартапов «Стартап года 2016».

Победителем конкурса стал стартап Еightydays.me, мобильное приложение, позволяющее самостоятельно планировать маршрут путешествия с посещением нескольких городов. Автор проекта Олег Тихонов взял пальму первенства уже второй раз подряд. Примечательно, что жюри, состоящее в основном из венчурных инвесторов из Беларуси, России, США и Израиля было единодушно в своем решении.

Второе место занял проект TRINITI, роботизированный кинезитренажер для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также реабилитации после инсульта.

Третье место занял мобильный сервис для управления звонками и уведомлениями Wandle.

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Конференция «Стартап года 2016»  проводилась центром поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» при поддержке Мингорисполкома во второй раз и собрала более 400 участников, около 30 стартапов, более 20 представителей венчурных фондов и бизнес-ангелов. Мероприятие стало ярким и незабываемым событием благодаря стараниям организаторов и поддержке партнеров. Генеральным партнером мероприятия выступал ОАО «Белагропромбанк». Золотым партнером выступила компания Happy Office.

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Мероприятие стало итоговым, на котором был определен стартап года Беларуси. Все призеры получили ценные призы от партнеров мероприятия, обратную связь от экспертов и инвесторов.

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На конференции были освящены важнейшие вопросы, касающиеся процесса запуска стартапа. Были освящены юридические стороны в работе стартапа, рассмотрены различные алгоритмы анализа и оценки инвестиционной привлекательности и способы работы с инвесторами. Стартаперы заслушали выступления ведущих экспертов.

По традиции открыл конференцию директор компании «Стартап технологии» Алексей Шабловский. С приветственным словом к участникам обратился председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Михайлович Рогащук. Он отметил важность развития предпринимательства в Беларуси, рассказал о действующих программах по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций.

Николай Рогащук отметил, что уже второй год подряд Мингорисполком принимает участие в таком широкомасштабном мероприятии для начинающих предпринимателей как «Стартап года».

По его словам, становится доброй традицией, когда на одной площадке собирается такое количество начинающих предпринимателей, инвесторов, готовых финансировать успешные стартапы, и ведущих экспертов в области технологий и развития бизнеса.

Для начинающих предпринимателей одним из самых эффективных методов поиска инвесторов для своего проекта является участие в конкурсах стартапов, где можно получить реальное финансирование, — отметил  председатель комитета экономики.

С приветственным словом также выступил заместитель министра экономики Беларуси Юрий Адамович Чеботарь. В своем выступлении он освятил вопросы, касающиеся стратегии развития предпринимательской инициативы в Республике Беларусь.

В своем выступлении заместитель Министра подчеркнул значимость данного мероприятия, способствующего развитию предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.

Как отметил Юрий Чеботарь, Министерство экономики уже во второй раз принимает участие в республиканском конкурсе стартап-проектов «Стартап года», проводимом центром поддержки предпринимательства «Стартап технологии».

По словам заместителя министра экономики, в настоящее время стартап-мероприятия являются значимым инструментом социального отбора начинающих предпринимателей и проверки бизнес-идей на соответствие реальным условиям ведения бизнеса.

«Хочется также отметить, что мероприятие «Стартап года» имеет широкий общественный резонанс как со стороны стартаперов, презентующих свои бизнес-проекты, так и со стороны зарубежных инвесторов и белорусского бизнес-сообщества», — констатировал заместитель министра экономики, — и можно с уверенностью сказать, что цель мероприятия, которая состояла в создании площадки для проработки и коммерциализации продвижения прорывных идей в области инновационного предпринимательства, была успешно достигнута, а мероприятия подобного масштаба стало ярким примером развития стартап-движения на территории всей страны»,- добавил Юрий Чеботарь.

Начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Виктория Байран, в своем приветственном слове ознакомила присутствующих с новыми проектами банка, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

Основная часть мероприятия была представлена рядом мастер-классов от руководителей IT-компаний, инвестиционных фондов и юридических фирм, в которых освящались проблемы оценки инвестиционной привлекательности стартапов, юридические аспекты ведения бизнеса, методиках разработки бизнес-моделей и вопросы монетизации. Большое внимание было уделено освещению основных ошибок, допускаемых предпринимателями при запуске стартапа. Начинающие предприниматели могли получить обратную связь от успешных стартаперов, создавших проекты мирового уровня, а также от известных венчурных инвесторов.

Конкурс стартапов проходил в 3 этапа. На первом этапе осуществлялся предварительный отбор проектов. Было отобрано порядка 30 проектов, заслуживающих внимания. По результатам как предварительного отбора, так и полуфинального питча было определено 10 лучших стартапов, которые представили свои проекты в финале конкурса. По итогу были определены три призера и, конечно, назван лучший стартап страны.

Победители получили ценные призы от корпорации Microsoft: доступ к софту компании (более 900 продуктов), облачным ресурсам Azure на сумму $27000 каждый, а также приглашение принять участие в партнерской акселерации и получить поддержку в развитии бизнеса. Компания Sven занявшему 1 место подарила мощную акустическую систему и другие призы. От компании Happy Office победителю досталось эргономичное рабочее кресло EVA.

Помимо техники, призеры получили сертификаты на получение различных бизнес-услуг. Открытое пространство и коворкинг «Кто такой Джон Голт?» предоставила призерам сертификаты на пользование коворкингом. Школа бизнеса и личностного роста «Территория Развития Альватерра» подарила призерам бесплатные сертификаты на различные тренинги. Студия иностранных языков POLYGLOT предоставила победителю сертификат на бесплатное обучение на любой курс английского, польского, немецкого, испанского языков, а для 2 и 3 мест бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club.

Приятным бонусом для победителей стали сертификаты активный отдых от компаний-партнеров. Среди них сертификаты на картинговые гонки на двухэтажной трассе и катание на сноуборде в Якутских горах, а также на роупджампинг и сертификат на обучение горнолыжному спорту от компании DAROO, сертификаты на посещение кинотеатров от компании BYCARD, сертификаты на лазертаг от компании Laserbattle. Партнер Deal.by предоставил призерам рюкзак и 2 термокружки. Также участники получили сувениры от Интернет-магазинов  chasiki.by,Yoobao-shop.by, интернет-магазина Literatura.by и многие другие призы. Пряничная мастерская pernik.by не оставила без подарков жюри и экспертов конкурса.

Особую атмосферу мероприятию придали ведущие Добрина и Максим Лызо. Их энергетика и искрометный юмор придали неисчерпаемый заряд бодрости участникам. Хотелось бы отметить также вклад Дениса Козьминых, основателя Startup Bazaar (Москва), который вел финальную питч-сессию. При помощи своего юмора и обаяния он смог снять напряжение стартаперов, и сделать финал легким и дружественным.

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Нельзя обойти вниманием и организацию зоны отдыха на мероприятии. Очки виртуальной реальности от компании vrboox стали хитом. Любой желающий мог покататься на лыжах, поиграть в Робин Гуда и даже полетать на космическом корабле. Стоит отметить также и предоставленные вниманию публики инновационные технологии: 3D-принтер, позволяющий превратить смоделированное на компьютере трехмерное изображение в реальные объект. На мероприятии была возможность воспользоваться еще одним полезным устройством – инстапринтером,предоставленным компанией partybox, который позволяет за считанные секунды распечатать любое изображение из Instagram.

Компания ООО «Стартап технологии» благодарит всех партнеров, кто оказал помощь в организации мероприятия.

 Об организаторе

Организатором мероприятий «Стартап года 2016 является республиканский центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Организация проводит стартап-мероприятия в Беларуси, а также оказывает поддержку стартапам. Компания обладает экспертизой в области разработки веб-проектов, мобильных приложений, интернет-маркетинге, подборе персонала, построению отделов продаж и распределенных команд разработчиков. Информация о деятельности компании на сайте http://startupweekend.by .

«Полацкі веснік»
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