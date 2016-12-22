19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца — покровителя Полоцкого кадетского училища, состоялась торжественное посвящение в кадеты.

19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца — покровителя Полоцкого кадетского училища, состоялась торжественное посвящение в кадеты. 25 девчонок и мальчишек получили погоны, и присягнули на верность кадетскому братству.

В этом году на празднике присутствовали гости из Канского Морского кадетского корпуса: кадеты и руководитель «Видеостудии Канского Морского Кадетского Корпуса» Борис Яньков. Они передали директору Полоцкого кадетского училища Жанне Евгеньевне Жевнерович договор о дружбе и сотрудничестве корпуса и училища, уже подписанный директором Канского Морского кадетского корпуса и председателем Правления Ассоциации российского кадетства. Во время праздничного концерта, в торжественной обстановке свою подпись на документе поставила и Жанна Евгеньевна. Отрадно, что Полоцкое кадетское училище первым в Беларуси подписало подобное соглашение.

О торжественном посвящении в кадеты и о впечатлениях канских гостей, читайте в ближайших номерах «Полацкага весніка».