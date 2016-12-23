Поздравление полоцкой исполнительной и распорядительной власти с католическим Рождеством
Уважаемые жители и гости Полотчины!
От всего сердца поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Звон рождественских колоколов смягчает людские сердца, вдохновляет на милосердные поступки и помогает глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей, в основе которых – безграничная доброта и всепрощающая любовь.
Рождество – это символ веры, надежды и единения для каждой семьи. Только в кругу близких человеку дано познать незабываемые чувства искренней привязанности, бескорыстной любви и заботы. Так давайте же научимся ценить простые радости, хранить мир и покой дорогих нам людей, одаривая их своим душевным теплом. Пусть Вифлеемская звезда озаряет ваш путь, наполняя светом каждое мгновение жизни.
Сердечно желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
С праздником!
Николай Шевчук,
председатель Полоцкого районного
исполнительного комитета
Иосиф Грибович,
Председатель Полоцкого районного
Совета депутатов