Поздравление полоцкой исполнительной и распорядительной власти с католическим Рождеством

Уважаемые жители и гости Полотчины!

От всего сердца поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Звон рождественских колоколов смягчает людские сердца, вдохновляет на милосердные поступки и помогает глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей, в основе которых – безграничная доброта и всепрощающая любовь.

Рождество – это символ веры, надежды и единения для каждой семьи. Только в кругу близких человеку дано познать незабываемые чувства искренней привязанности, бескорыстной любви и заботы. Так давайте же научимся ценить простые радости, хранить мир и покой дорогих нам людей, одаривая их своим душевным теплом. Пусть Вифлеемская звезда озаряет ваш путь, наполняя светом каждое мгновение жизни.

Сердечно желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С праздником!

Николай Шевчук,

председатель Полоцкого районного

исполнительного комитета

Иосиф Грибович,

Председатель Полоцкого районного

Совета депутатов