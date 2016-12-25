Есть ли у полочан особые новогодние традиции

Новый год, пожалуй, самый добрый и волшебный праздник. В каждой семье к нему готовятся по-особенному. Заранее продумывает новогоднее меню, выбирают подарки, готовят сюрпризы для родных и близких. А в некоторых семьях даже есть свои теплые и душевные новогодние традиции, как у героев фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Вот мы и решили узнать у полочан, как они готовятся к празднику, и есть ли у них особые новогодние традиции.

Алла Николаевна Рыхлова, заместитель директора по воспитательной работе УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж»:

– Обязательно наряжаем елку, это особый трепетный ритуал, потому что на нашем новогоднем дереве есть игрушки еще из моего детства. Они хранят родительское тепло. А еще всегда создаем дома какую-то новогоднюю композицию из милых безделушек, мелочей, которые на протяжении года собираются. Всегда продумываем и все нюансы меню. Стараемся, чтобы на несколько дней в нашем доме послилась сказка.

Дарья Дзен, продавец бутика шоколадных комплиментов Chocoart:

– Каждый год стараемся придумать какое-нибудь новое блюдо к праздничному столу, за которым собирается вся наша дружная семья. Есть у нас добрая традиция все подарки обязательно прятать под елкой, ведь в новогоднюю ночь хочется верить в чудо. Очень здорово, как в детстве, найти подарок от своего Деда Мороза под нарядной елкой. Своим родным и близким, я уже приготовила сюрпризы, надеюсь, им понравиться.

Савелий Балдышонок, 8 лет:

– Очень хочу Новый год, потому что дарят подарки и вся семья собирается, наряжаем елочку. Всегда запускаем праздничный фейерверк. Очень весело! А еще я всегда пишу письмо Деду Морозу и рассказываю, какой я хочу подарок. С нетерпением жду, когда наступит утро нового года, просыпаюсь и бегу искать сюрприз под елкой. Дед Мороз всегда приносит мне то, о чем я прошу его в письме. Думаю, и в этом году найду под елкой то, что загадал.

Аня Филиппова, жительница д. Фариново:

– Встречаем Новый год всегда в кругу семьи. Обязательно, как герои фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», ходим в баньку попариться: делаем с девчонками кофейные скрабы, бегаем по снегу… А в преддверии Нового года собираемся с друзьями и катаемся с горки. Мы пошили большой резиновый банан, набиваем его снегом и опилками, садимся на него всей компанией, человек пять, и мчимся с горы.

Николай Ермакович, специалист по комплектации товаров ОАО «ОМА» филиал в Полоцке:

– Всегда наряжаем елку всей семьей. У меня трое детишек: два сына и дочурка. Старшие ходят заниматься в детскую студию, где каждый год проходят новогодние праздники, и мы с супругой всегда покупаем подарки детям заранее, чтобы на утреннике их обязательно вручил Дед Мороз. И конечно, сюрпризы ждут всегда малышей и под новогодней елочкой. Знаю, что готовит для меня милый подарочек и любимая жена, а я – для нее.

Фото Алины Большаковой.