В школе №11 г. Полоцка открылся новый тренажерный зал

Открытие нового тренажерного зала в ЯС-БШ № 11 г. Полоцка стало событием не только для педагогов и учеников школы, но и для жителей всего микрорайона Коровники г.Полоцка.

Все желающие могут приходить в спортзал и заниматься на тренажерах совершенно бесплатно. Таковы условия проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» Белорусского Общества Красного Креста, реализуемого при финансовой поддержке Швейцарского Красного Креста.

На торжественном открытии тренажерного зала прозвучала главная идея ставшего популярным в Беларуси проекта: сподвигнуть жителей нашей страны на здоровый образ жизни, объединить детей, молодежь, людей среднего и пожилого возраста в целях улучшения здоровья, организовать обучение волонтеров, предоставить населению необходимую информацию и поддержку в изменении поведения в сторону более здорового.

Приглашенные на мероприятие почетные гости во главе с главным специалистом Витебской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяной Дробыш искренне поздравляли полочан и в особенности членов волонтерской группы «Путь к вершине», которую возглавляет Елена Прокопчик, с успешной реализацией еще одной части проекта. Оборудование тренажерного зала – не единственная цель полоцких волонтеров, желающих изменить качество своей жизни и жителей Полоцка. На их счету участие в обучающих тренингах и семинарах в Витебске, Минске и Полоцке, организация мероприятий по повышению двигательной активности, спортивный праздник, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, популяризация скандинавской ходьбы и разработка специального маршрута по историческим местам Полоцка для регулярных занятий, открытие группы для занятий йогой в центре гигиены и эпидемиологии.

«За компанию тренироваться веселее и эффективнее! Здоровая семья – правильная семья! Здоровью – приоритет! Спорт – верный путь к успешной жизни!» — эти и другие лозунги звучали в выступлениях волонтеров Полоцкой организации Белорусского Общества Красного Креста, учеников и педагогов школы.

Для пришедших на мероприятие полочан, педагогов и школьников волонтеры провели мастер-классы по занятиям на новых тренажерах. Например, велотренажер поможет детям и взрослым стать более выносливыми, регулярные тренировки укрепят сердце. Эллиптический тренажер обеспечить тренировку спины и бедер. Занятия на беговой дорожке помогут насытить кислородом кровеносную систему. На специальных платформах можно заниматься стэп-аэробикой. Хорошую службу здоровью посетителей тренажерного зала сослужат также приобретенные за средства проекта гантели, мячи, обручи, палки для скандинавской ходьбы.

В день открытия тренажерного зала в школе состоялся большой спортивный праздник, во время которого ученики, педагоги и гости еще раз убедились, что в спорте – красота и сила! Хорошим подспорьем в укреплении здоровья для любителей активного образа жизни может стать травяной чай. Выставку фиточаев для участников праздника приготовила инструктор-валеолог отдела формирования здорового образа жизни ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» Елена Трапезникова.