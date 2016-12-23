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В Полоцке завершился III Открытый конкурс «Я снимаю кино»
23.12.2016   //   Автор:   //   2016 год - Год культуры, Культура   //   Нет комментариев   //   19 Views
В Полоцке завершился III Открытый конкурс «Я снимаю кино».
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В День белорусского кино на торжественной церемонии подведены итоги  III Открытого конкурса любительских фильмов им.Юрия Тарича «Я снимаю кино». Для участников состоялись мастер-классы, прошел также «круглый стол», участие в котором приняла первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.
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Победителям в номинациях конкурса вручены дипломы и ценные призы. Подробности — в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка».
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Варвара Морозова
Автор:

Заведующая отделом социальных проблем. Поделиться информацией можно по телефону 8(0214)42-65-98.

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