В Полоцке завершился III Открытый конкурс «Я снимаю кино»

В Полоцке завершился III Открытый конкурс «Я снимаю кино».

В День белорусского кино на торжественной церемонии подведены итоги III Открытого конкурса любительских фильмов им.Юрия Тарича «Я снимаю кино». Для участников состоялись мастер-классы, прошел также «круглый стол», участие в котором приняла первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.

Победителям в номинациях конкурса вручены дипломы и ценные призы. Подробности — в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка».