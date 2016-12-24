Как как записаться на прием к врачу через Интернет-регистратурой полоцкой городской поликлиники?

О.И.Ивановская просила дать разъяснение, как пользоваться для записи на прием к врачу Интернет-регистратурой городской поликлиники. И ответить на вопросы: можно ли таким образом вызвать на дом врача-терапевта и когда можно будет пользоваться электронными рецептами?

Как проинформировала заведующая Полоцкой центральной городской поликлиникой С.В.Одинцова, на сайте ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» в разделе «Электронная регистратура» имеется подробный алгоритм действий пациента для записи на прием к врачам. Алгоритм такой: 1.для корректной работы с сервисом не рекомендуется использовать браузер Internet explorer. 2.Кликнуть мышью по ссылке «запись на прием». 3.Выбрать специалиста (поставить «галочку» напротив). Нажать кнопку «далее». 4. Выбрать день и удобное время, поставив «галочку». Нажать кнопку «далее». 5.В открывшемся окне «Регистрация пациента» внести данные.

Так как идентификация пациента в базе данных осуществляется только при 100% совпадении введенных пациентом сведений с теми, которые внесены в базу данных поликлиники – наиболее удобно для пациента заполнить только поле «личный номер», при этом не требуется ввод в графы «Фамилия», «Имя», «Адрес». Если при этом происходит ошибка аутентификации, то пациент может заполнить все свои данные (заполнить ВСЕ поля, кроме «Личного номера»), они должны полностью совпадать с данными в базе. Несовпадение хотя бы в одном знаке приведет к тому, что пациент не будет идентифицирован в базе данных.

Рекомендуем пациентам в таком случае связаться с регистратурой поликлиники, за которой закреплены. Попросить регистратора проверить внесен ли «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» пациента в базу данных. В случае отсутствия четко продиктовать его.

6.Нажать кнопку «далее». 7.В результате появится сообщение о произведенной записи на прием: фамилия, имя, отчество пациента, дата и время приема, фамилия врача. 8.записать данные.

Напоминаем о том, что данная запись является ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, и накануне посещения выполнить указанные рекомендации!

Вызвать на дом участкового врача-терапевта можно только по телефонам регистратуры: 41-01-89, 41-01-92, 42-98-35, 42-28-35, 42-82-00.

Освоение «электронного рецепта» проходит в Полоцкой городской поликлинике №1, Полоцкой городской поликлинике №2 и Полоцкой детской поликлинике. В Полоцкой центральной городской поликлинике планируется освоение «электронного рецепта» в 2017 году.