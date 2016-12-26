Хотите весело встретить новогодний праздник? Не проблема! Обращайтесь в Городской Дворец культуры — опыт и профессионализм работников учреждения к вашим услугам.

Хотите весело встретить новогодний праздник? Не проблема! Обращайтесь в Городской Дворец культуры — опыт и профессионализм работников учреждения к вашим услугам.

С 20 по 30 декабря ГДК готов провести для детворы новогоднее театрализованное представление «Как-то раз под Новый год…» или «Приключения Нового Годика». Для молодежи – новогодние дискотеки и развлекательные программы. Для взрослых — корпоративы и вечера отдыха «Окей, Google «Новый Год».

Увлекательная театрализация, качесвенные звук и свет, опытные организаторы, талантливые артисты, красочное оформление и подарки – все это сделает ваш праздник незабываемым.

А по индивидуальным заявкам можно заказать выездное поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому. Возможно, кто-то ждет именно такой сюрприз?!

Заявки и справки по телефонам: 42-23-62, (029) 553-27-62.