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Участники креативного конкурса «Новогодний авторестайлинг» проследовали по улицам Полоцка + ФОТО
27.12.2016   //   Автор:   //   2016 год - Год культуры, Культура   //   Нет комментариев   //   24 Views

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«Полацкі веснік»
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