2017 год объявлен Годом науки

Соглано Указу Президента в Беларуси 2017 год объявлен Годом науки. Основная цель данного решения — повысить роль науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создавая благоприятные условия для сохранения и развития науч­ного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.

Правительству поручено с участием Национальной ака­демии наук разработать республиканский план меро­приятий, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

В рамках работы в Год науки планируется способствовать развитию научных школ, вузовской и отраслевой науки в целях обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножения научного потенциала, поддержки творчески мыслящих молодых ученых и специалистов.

БЕЛТА.