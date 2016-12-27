Заведующему кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета Александру Козлову назначена стипендия Президента

Глава государства подписал распоряжение о назначении стипендий Президента талантливым молодым ученым на 2017 год. В их числе — и кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета, заместитель председателя совета молодых ученых ПГУ Александр Козлов.

На столь высоком уровне молодой ученый отмечен за разработку математиче­ских способов управления вну­тренними параметрами механической системы, отвечающими за ее устойчивость. Разработки Александра могут быть применены в электро- и радиотехнике, робототехнике, динамике космических аппаратов, других разделах современной науки и техники, изучающих управляемые быстро изменяющиеся процессы.