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Заведующему кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета Александру Козлову назначена стипендия Президента
27.12.2016   //   Автор:   //   Люди   //   Нет комментариев   //   8 Views

Глава государства подписал распоряжение о назначении стипендий Президента талантливым молодым ученым на 2017 год. В их числе — и кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета, заместитель председателя совета молодых ученых ПГУ Александр Козлов.
На столь высоком уровне молодой ученый отмечен за разработку математиче­ских способов управления вну­тренними параметрами механической системы, отвечающими за ее устойчивость. Разработки Александра могут быть применены в электро- и радиотехнике, робототехнике, динамике космических аппаратов, других разделах современной науки и техники, изучающих управляемые быстро изменяющиеся процессы.

Валентина Липко
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Ведущий корреспондент. Телефон 8(0214)42-65-98.

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