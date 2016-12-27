Заведующему кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета Александру Козлову назначена стипендия Президента
Глава государства подписал распоряжение о назначении стипендий Президента талантливым молодым ученым на 2017 год. В их числе — и кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой высшей математики радиотехнического факультета Полоцкого госуниверситета, заместитель председателя совета молодых ученых ПГУ Александр Козлов.
На столь высоком уровне молодой ученый отмечен за разработку математических способов управления внутренними параметрами механической системы, отвечающими за ее устойчивость. Разработки Александра могут быть применены в электро- и радиотехнике, робототехнике, динамике космических аппаратов, других разделах современной науки и техники, изучающих управляемые быстро изменяющиеся процессы.