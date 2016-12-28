Беларусь скорбит вместе с Россией.

Беларусь скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину.

«Чувство скорби и сострадания охватило нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании.

Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура — среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему россий­скому народу, родным и близким погибших.

По поручению Главы государства Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране были приспущены государственные флаги в знак солидар­ности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой

Скорбим вместе

Как хрупок мир… Как бесценна человеческая жизнь, каждое ее мгновение! Черное горе и всеобъемлющая радость всегда рядом, и никому не дано знать, что встретишь, сделав очередной шаг по дороге судьбы. День 25 декабря стал для народа братской России днем боли. Над Черным морем потерпел катастрофу самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. Погибли 92 человека, 65 из которых были артистами всемирно известного ансамбля песни и пляски имени Александрова, 9 журналистов, врач Елизавета Глинка…

Трагедия отозвалась болью в сердцах всех белорусов, в том числе полочан. У Полоцка 13 побратимов в России – города Электросталь, Великий Новгород, Великие Луки, Курск, Ростов Великий, Канск, Тосненский район Ленинградской области, Сокол и Бескудниковский районы города Москвы, Суоярвский район, Полевской район Свердловской области, Псковский район, Западнодвинский район Тверской области. В их адрес от имени Полоцкого райисполкома, лично его председателя, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николая Шевчука, жителей Полотчины направлены соболезнования. В них говорится, что произошедшая авиакатастрофа – это страшная боль и невосполнимая утрата не только для России, но и для Беларуси. «В эту трудную минуту мы рядом и скорбим вместе с вами».