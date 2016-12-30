Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук провел пресс-конференцию

Традиционно в конце года во время общения с представителями средств массовой информации руководитель города и района подводит итоги уходящего года, ставит задачи на перспективу.

Пресс-конференция прошла на одном дыхании. Это была первая встреча Николая Шевчука с журналистами в его новом статусе — члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Подробнее читайте в «Полацкім весніку» за 23 декабря 2016 г.