В 2017-м наша газета «Полацкі весніка» , старейшая в стране, отметит 100-летие.

Конец декабря… На календаре — последний листок. Еще один день, и мы вместе под бой курантов сделаем шаг за черту, отделяющую уходящий год от нового. Свой отсчет начнет 2017-й… Предпраздничная суета, мерцание разноцветных огней, запахи хвои и мандаринов… И обязательно — ожидание чуда. Такая это пора.

Дорогу длиной в 366 дней мы прошли вместе с вами, дорогие наши читатели. Оглянемся? Для кого-то 2016-й оказался щедрым и успешным, а кому-то принес огорчения и потери. Кто-то достиг заветной цели, а кто-то испытал разочарование… Это — жизнь. Главное — не опускать руки перед лицом испытаний и обязательно верить в силу добра, способную преодолеть любые невзгоды.

Мы были рядом и в веселые праздники, и в трудовые будни. Мы вспоминали о славной истории и рассказывали о перспективах. Мы от души радовались успехам и склоняли головы в минуты скорби… Так было всегда, и так будет. Еще один день, и мы напишем первые строки на новой странице газетной летописи. Именно нам выпала эта высокая честь — в юбилейный для Полоцка год писать про наш край, сохранять его историю в лицах, событиях, фактах. Кто войдет в нее? Возможно, именно вы!

В 2017-м наша газета, старейшая в стране, отметит 100-летие. Солидный возраст! Он дает повод гордиться и налагает высокую ответственность. Мы уверены, что с вами, дорогие читатели, нам под силу достойно продолжить славные традиции полоцких журналистов.

Впереди — новый год. Очень хочется, чтобы для каждого он стал счастливым, чтобы всегда были рядом настоящие друзья, чтобы не болели родные, чтобы в домах царили любовь и взаимопонимание, чтобы не покидала уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждому хватало тепла и заботы…

…Еще один день. Вокруг — веселая предпраздничная суета. А мы сегодня снова на работе. Редакционные Дедушка Мороз (Андрей Марцинкевич) и Снегурочка (Светлана Чарковская) вновь, по сложившейся доброй традиции, отправляются в сказочное путешествие по Полотчине. Редакция завершает полюбившийся нашим читателям проект — нынче он тоже юбилейный, десятый. Возможно, у вас есть идеи? У нас они есть всегда!

А пока — фото на память. И на удачу. Раз, два, три… Улыбочку… Снято!!! С наступающим вас!

От имени коллективаредакции «Полацкага весніка»

Елена КАЛЕНИК (текст),

Алина БОЛЬШАКОВА (фото).