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Рождение тысячного ребенка зарегистрировано на днях в отделе ЗАГС Полоцкого райисполкома.
31.12.2016   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   6 Views

Рождение тысячного ребенка зарегистрировано на днях в отделе ЗАГС Полоцкого райисполкома.
Малыш, которого назвали Глебом, родился в семье полочан Натальи и Андрея Сафоновых. Молодая мама — работник ОАО «Полоцкий молочный комбинат», а новоиспеченный отец трудится водителем на Полоцком районном узле почтовой связи. Глебушка — их первый ребенок. «Мечтали о сыне, — признается молодая мама Наталья. — Имя малышу выбрал супруг». Мечты сбываются! И Новый, 2017-й, год семья Сафоновых будет встречать в большем составе. А мы желаем Глебу и его родителям здоровья, любви и
благо­получия!

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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