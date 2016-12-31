Рождение тысячного ребенка зарегистрировано на днях в отделе ЗАГС Полоцкого райисполкома.

Рождение тысячного ребенка зарегистрировано на днях в отделе ЗАГС Полоцкого райисполкома.

Малыш, которого назвали Глебом, родился в семье полочан Натальи и Андрея Сафоновых. Молодая мама — работник ОАО «Полоцкий молочный комбинат», а новоиспеченный отец трудится водителем на Полоцком районном узле почтовой связи. Глебушка — их первый ребенок. «Мечтали о сыне, — признается молодая мама Наталья. — Имя малышу выбрал супруг». Мечты сбываются! И Новый, 2017-й, год семья Сафоновых будет встречать в большем составе. А мы желаем Глебу и его родителям здоровья, любви и

благо­получия!