Организаторы открытого районного конкурса православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком» объявили о дополнительном конкурсном дне

В преддверии 500-летия белорусского книгопечатания в Полоцке по традиции пройдут Рождественские встречи. Новым поворотом стало предложение о проведении открытого районного конкурса православного литературно-музыкального творчества «Благовест над Полоцком».

Заявок на конкурс по­ступило более 120. Учитывая их количество, организаторами принято решение о дополнительном конкурсном дне по следующим номинациям: «Художественное чтение» и «Авторская работа» (в части чтения авторских стихов и прозы). Отбор состоится 5 января в 10.00 в малом зале Полоцкого городского Дворца культуры (ул.Гоголя, 15, кабинет №203). Для остальных участников конкурс будет проходить 9 января в ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (о времени будет сообщено дополнительно).

Вход свободный. Результаты будут объявлены 12 января в 15.00 на Рождественских встречах.