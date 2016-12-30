Новогодний репортаж от «Полацкага весніка»

В Новый год так хочется с головой окунуться в сказку! Потому что время такое волшебное. И потому что в душе каждого взрослого живет ребенок, который любит мечтать и, несмотря ни на что, верит в чудеса…

Десятое путешествие

В канун этого праздника удивительные метаморфозы происходят и в редакции «Полацкага весніка», где на протяжении многих лет трудятся Дед Мороз и Снегурочка. Круглый год они тщательно маскируются под журналистов, фотокоров и дизайнеров. И только на исходе декабря, когда Полотчина погружается в новогоднюю атмосферу, волшебники-газетчики дают волю своей сказочной сущности и отправляются в народ «дед­морозить» — поздравлять, удивлять и дарить подарки. В этом году наше новогоднее путешествие состоялось в десятый раз, и, как всегда, подарило множество интересных знакомств и событий.

На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!

…Наполнив мешок мандаринами и сладостями, а сердца — душевным теплом и радостью предстоящих встреч, Дед Мороз и Снегурочка снова отправились в путь, чтобы поделиться новогодним настроением с горожанами и сельчанами. А за­одно — попытаться разгадать, что же такое счастье, которого все мы неизменно желаем друг другу в поздравлениях, и о котором мечтаем, спеша загадать под бой курантов. «Кому как не знаменитому победителю знать секрет счаст­ливых мгновений!» — думали Дед Мороз и Снегурочка, переступая порог дома золотого чемпиона-фехтовальщика XV Летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, полочанина Андрея Праневича. Новогодних гостей Андрей Владимирович встречал вместе с мамой Валентиной Викторовной. И, как выяснилось, они были совсем даже не прочь вспомнить детство, поразгадывать загадки, поучаствовать в веселых развлечениях.

И к встрече Нового года семья подготовилась: украшенная елочка добавляла дому уюта и душевности. «Встречать праздник будем по-семейному, в кругу самых близких людей, придет к нам бабушка Андрея — моя мама Людмила Михайловна, она неподалеку живет», — рассказывала Снегурочке Валентина Викторовна. А Дед Мороз тем временем изучал самые «свеженькие трофеи» в копилке наград чемпиона и готовился задать ему свой главный вопрос: «Так что же такое счастье, Андрюша?» — В жизни бывают разные счастливые моменты. В 2016 году — они связаны с успехом в Рио-де-Жанейро, — отметил Андрей Праневич, — Добыта эта победа большими трудами, на которые вдохновлял, делясь своей энергией, тренер Семён Ефимович Сущин. — А для меня счастье — это наша дружная семья, — призналась Валентина Викторовна. На прощание Дед Мороз и внучка пожелали полоцкому фехтовальщику и его семье только счастливых дней в наступающем году и обещали подсобить по-волшебному в добыче очередной победы — на предстоящем Чемпионате мира. А спортсмен заметил, что на чудеса никогда особо не рассчитывал и даже желания в новогоднюю ночь не загадывал, так как привык всего в жизни добиваться своими силами: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!»

«Нахимичили» успех

Следуя намеченным маршрутом, наш сказочный экипаж прибыл туда, где успехи добывают большим коллективом, сплоченной трудолюбивой командой — в ОАО «Полоцк-Стекловолокно». А там — сюрприз от молодежного совета предприятия: прямо у проходной гостей встречал заводской волшебный дуэт. И, поскольку время у Дедов Морозов и Снегурочек сейчас самое хлопотное, обсудить им было что… Это потом уже Юра Коробов и Таня Кленицкая, которые трудятся в цехе №7, рассказали, что под Новый год перевоплощаются в сказочных героев, чтобы поздравить коллег и их детишек. С интересом познакомились Дед Мороз и Снегурочка с предприятием. Похороводили в цехе №9, награждая конфетами самых артистичных и смекалистых.

В сопровождении инструктора Елены Карабань совершили экскурсию по цеху, отмечая, что новогодний антураж здесь присутствует: есть и елочки, и снежинки, даже камин для подарков соорудили! По ходу морозная парочка пристально присматривалась к продукции полоцких ткачей, прикидывая, не сгодится ли она, чтобы прикрыть поля и луга вместо снега, на который в декабре нынче дефицит… Заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и к труженикам цеха №8. Спели с ними «В лесу родилась елочка», загадали загадки, похвалили за красивую новогоднюю стенгазету и сладостями наградили. Все участники встречи были молодцы, а особенно глянулась Деду Морозу мастер Наталья Тимошенко, которая так лихо отвечала на все каверзные вопросы, будто капитан команды знатоков из передачи «Что? Где? Когда?».

А во время встречи с заместителем генерального директора по кадрам, идеологиче­ской работе и социальным вопросам Андреем Кузьминым и другими сотрудниками, гости спохватились — а про счастье спросить, про желания? Андрей Александрович признался, что ничего у судьбы не просит, кроме здоровья для родных и близких… После веселых предска­заний от нашей Снегурочки и чаепития, на которое были приглашены Дед Мороз с внучкой, гости еще раз по­здравили полоцких химиков с Новым годом, пожелав бодро­сти духа и новых трудовых успехов.

С ложкарями в пляс пошли Удивительные открытия ждали новогоднего волшебника не только в «недрах» полоцкого промышленного гиганта, но и в Фариновской средней школе, куда привела его и Снегурочку далеко не снежная в ту пору дорога. Оказывается, дети тоже могут запросто сделать приятный сюрприз морозному кудеснику! Участники ансамбля «Фариновские ложкари» — шестиклассники Антон Бобрик, Артём Ткач, Ренат Хамзаев, Саша Янушонок, Матвей Серафимов и четвероклассник Глеб Мелешко вместе со своим руководителем Ольгой Валерьевной Гинько не только подготовили для сказочных гостей музыкальные подарки, но и провели мастер-класс по игре на деревянных ложках. Под задорное вы­ступление мальчишек, которые исполнили знаменитую «Барыню», седобородый дедушка, залихватски подкрутив усы, так задорно пустился в пляс, что позабыл и про года, и про усталость. А уж как старательно Снегурочка училась играть на ложках — не иначе хочет в сказочном лесу свой ансамбль собрать!

«Фариновские ложкари» даже на каникулах со всем старанием репетируют — готовятся к участию во втором этапе республиканского конкурса «Здравствуй, мир!», который пройдет 19 января. И очарованный талантами ребят Дед Мороз вместе с другими полочанами будет изо всех сил болеть за их выступление.

Конечно, не обошлась эта встреча и без гостинцев. Правда, чтобы их заработать, юным артистам пришлось выполнять веселые задания — исполнять танец петушка, показывать, как ходит избушка на курьих ножках. Насмеялись от души, а потом даже пошептали на ушко дедушке, какие желания в Новый год загадывают. Было среди детских мечтаний и такое — «чтоб в школу не ходить», может, не очень правильное, зато честное… «А как же счастье?» — спросите вы. Так вот же оно, самое настоящее — с бле­стящими глазенками, румяными щечками и головами, полными детских проказ! Да еще и при­правленное музыкальным творчеством.Разомлев от теплых чувств, Дед Мороз одарил ребятишек конфетами, а педагогов — нарядными открытками от «Полацкага весніка» с добрыми пожеланиями. И — засобирался, ведь ему еще предстояло выполнить одно важное дело…

Огненное пёрышко и Дозор могучий

И дело это было — не что иное, как встреча с огненным Петей-петушком. А для того, чтобы приручить свое­нравную птицу, обеспечить себе союзника в работе по исполнению наших желаний, экипаж Морозушки направился в Азинский сельсовет. Председатель Азинского сельисполкома Елена Чувашенко уж поджидала гостей в своей вотчине, чтобы проводить к местному хозяину символической птицы. По дороге Елена Петровна рассказала, как прошел 2016 год на территории Азинского сельсовета. Узнали Дед Мороз со Снегурочкой, что деток здесь родилось пятеро (еще маловато для «буслінай сталіцы», статус которой зарабатывает Азино), что народный ансамбль «Бела чайка» справил нынче свой 25-летний юбилей, а чета Новиковых отметила 60-летие совместной жизни.

У семьи Козловых была жемчужная свадьба. А общим событием стала победа сельсовета в номинации «Туристический центр Полоцкого района».За разговорами незаметно приехали в д.Артейковичи, где сказочный экипаж встречал владелец крестьянско-фермерского хозяйства Георгий Кудрявцев, тот самый хозяин петушка. Как выяснилось, на подворье у Георгия Георгиевича домашней птицы — великое множество. А еще есть игривые лайки и красавец-конь по кличке Дозор. Приручив огнекрылого Петю и договорившись с ним о сотрудничестве, Дед Мороз и Снегурочка не смогли отказать себе в удовольствии запрячь Дозорку в сани и прокатиться по лесной опушке. …

Попарив в знатной хозяйской баньке уставшие с дороги косточки, не снимая шубы, Дед Мороз не на шутку разгорячился и… напрочь забыл свою зимнюю работу морозить и метелить окрестности. И вместо снега из тучек дождик зачастил. Что ж, придется обождать, пока Мороз заново силы наберется… А Снегурочка тем временем пытала Георгия Кудрявцева: в чем его крестьянское счастье? — Счастье — в земле. И сам я от земли, родился в деревне Партизаны, затем сюда переехал. На жизнь себе зарабатываю собственными руками, все могу, все умею, а что не умею — научусь… Счастье не в деньгах, оно в семье, в детях. Я в этом уверен.Простор, размах во всем, в работе и в досуге, а еще лес, озеро — как тут не быть счастливым? А когда душа к тому же, как у Георгиевича, хлебосольная, когда гостям всегда рад — то и счастье имеет свойство умножиться!

В гостях у Снегурочки…

Завершая наше сказочное путешествие, решили мы вам еще один секрет раскрыть, и он тоже про настоящее счастье. Дело в том, что Снегурочка наша — особенная. Во-первых, с нее начинались наши новогодние репортажи, когда мы встречали 2007 год. А во-вторых, для того, чтобы быть надежной помощницей Деду Морозу и окружающих радовать, черпает она волшебные силы у своего домашнего очага. Его тепло не только не растопит ее сердечко, а напротив, укрепит и наполнит любовью и вдохновением. И в-третьих, эта Снегурочка — не просто Морозова внучка, но и мама трех замечательных ребятишек, которые вместе с папой терпеливо ждут, когда завершит она свою важную новогоднюю работу.Конечно же, в преддверии чудесного праздника наш Дед Мороз заглянул в гости к семилетнему Ване, трехлетнему Андрюше и двухлетней Анечке, чтобы сказать им огромное «морозное» спасибо за такую замеча­тельную маму! И — поздравить детишек с Новым годом, выслушать приготовленные ими стихи и вместе с ребятами нарядить елочку.

Ведь это так важно — невзирая на всю круговерть домашних хлопот и неотложных рабочих дел, годовые отчеты и предновогодние авралы — успеть подарить сказку своим дорогим и близким, которые делают нас счастливыми уже потому, что просто есть в нашей жизни.

С Новым, юбилейным годом!

…Традицию, заложенную редакционной Снегурочкой в 2006 году — да-да, снежная внучка тогда еще путешествовала в одиночку, без дедушки! — наш коллектив поддер­живал в течение долгих десяти лет. Надеемся, вам с нами было интересно и тепло даже в лютые морозы. Но даже самой хорошей сказке приходит конец. Завершается и наша десятилетняя новогодняя история. Давайте встречать юбилейный для «Полацкага веснiка» год с новыми идеями! И пусть он обязательно будет для вас счастливым и принесет в ваши дома как можно больше хороших новостей, приятных сюрпризов и хоть чуточку волшебства.