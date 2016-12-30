Новогоднее поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя райсовета депутатов Иосифа Грибовича

Дорогие друзья!

Уважаемые

жители полоцка

и полоцкого района!

Уходит в историю 2016 год. Он был наполнен значимыми событиями и решениями, смелыми инициативами и творческими проектами.

Полочане много сделали для процветания родного края, Витебщины и Республики Беларусь. Каждый из вас внес свою лепту в общее дело плодотворным трудом и искренней заботой о родной Полотчине.

Уходящий год стал политически важным — состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Полочане в очередной раз проявили активную гражданскую позицию.

Благодаря Андрею Праневичу наш город прозвучал на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Мы гордимся, что еще один талантливый сын Полотчины стал известен всему миру.

2017 год для Полоцка и всех полочан во многом будет знаковым. Наш город станет столицей Дня белорусской письменности, отметит 500-летие белорусского книгопечатания и

1155-летний юбилей. Уверены, полочане приложат все усилия, чтобы подтвердить высокий статус Полоцка.

От всего сердца выражаем вам благодарность за труд, а нашим ветеранам — за мудрость, опыт и патриотизм, которые они передают молодежи. Желаем всем крепкого здоровья, мира, добра и согласия!

Николай Шевчук,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого райсовета депутатов.