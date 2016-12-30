Новогоднее поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя райсовета депутатов Иосифа Грибовича
Дорогие друзья!
Уважаемые
жители полоцка
и полоцкого района!
Уходит в историю 2016 год. Он был наполнен значимыми событиями и решениями, смелыми инициативами и творческими проектами.
Полочане много сделали для процветания родного края, Витебщины и Республики Беларусь. Каждый из вас внес свою лепту в общее дело плодотворным трудом и искренней заботой о родной Полотчине.
Уходящий год стал политически важным — состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Полочане в очередной раз проявили активную гражданскую позицию.
Благодаря Андрею Праневичу наш город прозвучал на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Мы гордимся, что еще один талантливый сын Полотчины стал известен всему миру.
2017 год для Полоцка и всех полочан во многом будет знаковым. Наш город станет столицей Дня белорусской письменности, отметит 500-летие белорусского книгопечатания и
1155-летний юбилей. Уверены, полочане приложат все усилия, чтобы подтвердить высокий статус Полоцка.
От всего сердца выражаем вам благодарность за труд, а нашим ветеранам — за мудрость, опыт и патриотизм, которые они передают молодежи. Желаем всем крепкого здоровья, мира, добра и согласия!
Николай Шевчук,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого райсовета депутатов.