Где притон — посети этот дом!

В настоящее время вопрос профилактики правонарушений стоит достаточно остро. Всеми субъектами, осуществляющими профилактическую деятельность, разрабатывается и реализуется комплекс различных мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение безопасности граждан. Одной из актуальных тем в профилактической деятельности является профилактика пьянства и алкоголизма, в частности, выявление и контроль так называемых «притонов» или мест сбора антисоциального элемента для распития алкогольных напитков.

Совместным решением прокуратуры Витебской области, управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета, управления по чрезвычайным ситуациям Витебского областного исполнительного комитета разработана профилактическая акция под названием «Где притон — посети этот дом!».

Данная акция на текущей неделе прошла на территории Полоцкого района и города Полоцка. Суть этой акции заключалась в следующем: представители указанных ведомств с 26 по 30 декабря 2016 года совместно осуществляли рейды по «притонам» с целью предупреждения находящихся там лиц о различного рода ответственности (как административной, так и уголовной), а также с целью контроля поведения лиц, для которых «притон» стал излюбленным местом ежедневного пребывания. Кроме личного посещения мест сбора антисоциального элемента, был усилен контроль со стороны патрульно-постовой службы в утренние часы возле магазинов, осуществляющих реализацию алкогольных напитков.

В дальнейшем будет проведен анализ результатов профилактиче­ской акции, на основании которого будут приняты организационные и практические меры по профилактике такого негативного явления, как пьянство и алкоголизм.

Виталий Потанейко,

старший помощник прокурора

Полоцкого района.