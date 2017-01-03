Почему закрыли баню №2 в «Задвинье»

Вопрос о закрытии бани №2 в «Задвинье», слагаемых стоимости билета интересовал полочанок Т.С.Матецкую и С.М.Пирогову.

Как проинформировал заместитель председателя Полоцкого райисполкома П.М.Петкевич, руковод­ство УП «Полоцкводоканал» с пониманием относится к обеспокоенности жителей микрорайона «Задвинье», связанной с выводом из эксплуатации бани по ул.Короленко, но в свою очередь просит и жителей считаться с действительностью: баня закрыта в связи с аварийным состоянием межэтажных перекрытий, систем тепловодоснабжения и водоотведения, и дальнейшая ее эксплуатация небезопасна. Ее ремонт требует больших финансовых затрат, которые УП «Полоцкводоканал» сегодня понести не может. В то же время вполне комфортно банные услуги можно получить в бане №1, расположенной в центре города по ул.Войкова, 7, которая работает с четверга по воскресенье с 11.00 до 21.00 и которая способна принять посетителей в 2 раза больше, чем принимает сегодня. И добраться до этой бани из микрорайона «Задвинье» намного легче, чем, например, из «Громов» или других удаленных районов города.

Что касается стоимости билета в баню, то после исключения на государственном уровне услуг общих отделений бань из переч­ня социально значимых, каждое предприятие, оказывающее такие услуги, должно самостоятельно обеспечить безубыточную работу бань (ранее убытки по­крывались дотациями из бюджета). Стоимость воды, тепла, элект­роэнергии, заработная плата персонала, налоговые платежи, затраты на ремонт помещений и здания в целом, замена оборудования, их амортизация — вот основные составляющие, влияющие на стоимость билета в баню.

Экономический расчет вышеуказанных затрат показал, что при существующем сегодня количе­стве посетителей бани стоимость билета 6,5 руб. (65 тыс. руб. до деноминации) позволяет обеспечить практически безубыточную работу. Но и прибыли предприятию цена не приносит. При этом ведется постоянная работа по снижению затрат. Так, численность обслуживающего персонала бани сведена к минимуму, ежедневно ведется учет потребления энергоресурсов и воды, проведена тепловая модернизация части здания, внедряются ресурсосберегающие технологии.