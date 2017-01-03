Почему закрыли баню №2 в «Задвинье»
Вопрос о закрытии бани №2 в «Задвинье», слагаемых стоимости билета интересовал полочанок Т.С.Матецкую и С.М.Пирогову.
Как проинформировал заместитель председателя Полоцкого райисполкома П.М.Петкевич, руководство УП «Полоцкводоканал» с пониманием относится к обеспокоенности жителей микрорайона «Задвинье», связанной с выводом из эксплуатации бани по ул.Короленко, но в свою очередь просит и жителей считаться с действительностью: баня закрыта в связи с аварийным состоянием межэтажных перекрытий, систем тепловодоснабжения и водоотведения, и дальнейшая ее эксплуатация небезопасна. Ее ремонт требует больших финансовых затрат, которые УП «Полоцкводоканал» сегодня понести не может. В то же время вполне комфортно банные услуги можно получить в бане №1, расположенной в центре города по ул.Войкова, 7, которая работает с четверга по воскресенье с 11.00 до 21.00 и которая способна принять посетителей в 2 раза больше, чем принимает сегодня. И добраться до этой бани из микрорайона «Задвинье» намного легче, чем, например, из «Громов» или других удаленных районов города.
Что касается стоимости билета в баню, то после исключения на государственном уровне услуг общих отделений бань из перечня социально значимых, каждое предприятие, оказывающее такие услуги, должно самостоятельно обеспечить безубыточную работу бань (ранее убытки покрывались дотациями из бюджета). Стоимость воды, тепла, электроэнергии, заработная плата персонала, налоговые платежи, затраты на ремонт помещений и здания в целом, замена оборудования, их амортизация — вот основные составляющие, влияющие на стоимость билета в баню.
Экономический расчет вышеуказанных затрат показал, что при существующем сегодня количестве посетителей бани стоимость билета 6,5 руб. (65 тыс. руб. до деноминации) позволяет обеспечить практически безубыточную работу. Но и прибыли предприятию цена не приносит. При этом ведется постоянная работа по снижению затрат. Так, численность обслуживающего персонала бани сведена к минимуму, ежедневно ведется учет потребления энергоресурсов и воды, проведена тепловая модернизация части здания, внедряются ресурсосберегающие технологии.