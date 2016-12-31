Баскетболистки БК «Полоцк» впервые выиграли ежегодный домашний турнир

Баскетболистки БК «Полоцк» впервые выиграли ежегодный домашний турнир, который стал важным этапом в подготовке команды к участию в чемпионате Республики Беларусь.

Федерацией баскетбола Полоцка и физкультурно-спортивным клубом «Придвинье» в спортзале СШ №18 был проведен традиционный международный женский турнир по баскетболу. Председатель городской федерации Константин Вистунов (он же по совместительству — и главный тренер БК «Полоцк») на этот раз пригласил команды витебской СДЮШОР №4, Смоленска (Россия), Резекнен­ского края (Латвия) и БГУ (г.Минск), которые сыграли по круговой системе.

В первый день соревнований полоцкая дружина уверенно обыграла витебскую со счетом 77:25, а затем и команду БГУ — 55:35. В заключительный день также были повержены коллективы Резекненского края — 54:34 и Смоленска — 55:29. Несмотря на крупный счет, воскресные матчи нельзя назвать легкой прогулкой — соперницы из Латвии и Смоленска оказали достойное сопротивление, и хозяйкам турнира пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить контроль над игрой, с чем подопечные Константина Вистунова успешно справились. Выиграв все матчи, полоцкие баскетболистки стали победительницами турнира. Воскресная встреча латышек с россиянками решала судьбу второго места. Наши прибалтийские соседи оказались сильнее — 58:34, и смоленские баскетболистки заняли третье место.

Лучшей в составе БК «Полоцк» признана Дарья Леончик. Федерация баскетбола Полоцка наградила лучших игроков ценными призами.

Константин Вистунов, председатель ОО «Федерация баскетбола Полоцка», отметил:

— Это четвертый международный турнир по баскетболу, который из года в год набирает обороты. Спасибо всем участникам соревнований за красивые матчи, борьбу и напряженные минуты на паркете. Надеюсь, что в следующем году команд-участниц станет больше. Рад, что турнир прошел в теплой, гостеприимной и дружественной обстановке.

Сергей Римша.