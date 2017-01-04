Накануне Рождества и Нового года полочане получили призы за участие в викторине, организованной фондом «Интеракция».

Накануне Рождества и Нового года полочане получили призы за участие в викторине, организованной фондом «Интеракция». Призы, как и сам конкурс, были связаны с темой энергоэффективности и проектов, которые помогают Полоцку стать более экологичным городом.

Участники, правильно ответившие на максимальное количество вопросов, получили призы. Наталья Ситкевич, которая заняла первое место, получила 10 светодиодных лампочек, фирменный блокнот от проекта «ГорСвет» и фотокнигу. А Екатерину Дубенок, занявшую второе место, также наградили энергоэффективными лампочками и блокнотом.

Проект «ГорСвет» действует в Полоцке с 2015 года. Планируется, что к концу 2019 года на центральных и въездных улицах Полоцка появится 1340 новых энергоэффективных светильников и также будет обновлена подсветка исторических зданий.