Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук искренне поздравил юных полочан

Новый год — это прежде всего д­етский праздник. Праздник веры в чудеса, исполнения желаний, время планов на будущее. И взрослые трудятся для того, чтобы маленькие полочане были счастливы, а дети отвечают на заботу своими достижениями. По доброй традиции поделиться счастливыми улыбками ребята и их старшие товарищи собрались на театрализованном детском новогоднем утреннике у елки во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Отличники учебы, победители областных, республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты пионерского и молодежного движения — гордость города и района, надежная подрастающая смена. После дискотеки от Городского Дворца культуры ребят поздравили Дедушка Мороз и Снегурочка, передав микрофон своим «заместителям» — не сказочным, а самым настоящим волшебникам.Председатель Полоцкого райисполкома, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук искренне по­благодарил юных полочан, их родителей и педагогов за все победы и достижения.

«Минувший год был для нас добрым и динамичным. Вы уже заложили прочный фундамент для новых успехов, внесли свою лепту в дело прославления нашей Полотчины. Мечтайте, загадывайте невероятные желания, ставьте высокие цели!», — обратился к маленьким землякам Николай Николаевич.А председатель молодежного парламента города Полоцка и Полоцкого района Ярослав Алексеев в своем поздравлении призвал: «В новом году нам нужно показать, на что способна молодежь Беларуси!».

Праздничная атмосфера царила также и в фойе Дворца — учреждения образования Полотчины представили на выставке свои творческие новогодние работы. Позаботились взрослые и о том, чтобы каждый из ребят получил подарок от Полоцкого райисполкома.

А еще одним сюрпризом для зрителей стал спектакль Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра танца «Премьер-Спонайд» «Мэри Поппинс — новогодняя история». Артисты заставили зал смеяться, переживать и радоваться.…В новом году нас ждет много значимых событий: Полоцк станет столицей празднования Дня белорусской письменности, отметит 500-летие белорусского книгопечатания и свое 1155-летие. И все эти праздники будут украшены счастливыми улыбками детей!