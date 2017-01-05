Визиты добра

Многолюдно было на новогоднем мероприятии в отделении дневного пребывания для инвалидов в г.Полоцке ТЦСОН Полоцкого района.

Посетители этого социального учреждения встречали гостей в костюмах сказочных героев. Тепло, сердечно поздравлял с Новым годом собравшихся на праздник от Полоцкого райисполкома, Полоцкого райсовета депутатов председатель Полоцкого райсовета депутатов Иосиф Грибович. Он желал всем бодрости духа, оптимизма, крепкого здоровья. А чтобы жизнь в отделении была еще активнее — преподнес в подарок спортивный инвентарь.



Поздравления прозвучали также от начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Светланы Касьяновой, председателя Полоцкой районной организации проф­союза работников государственных и других учреждений Татьяны Кордан, представителей Полоцкого узла железной дороги, председателя Полоцкого районного объединения профсоюзов Светланы Яничек, начальника Полоцкого отдела Департамента охраны С.П.Тихонова, заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома А.В.Клинишова.

А хозяева не остались в долгу: разы­грывали сценки, пели, дарили гостям сувениры, приглашали к участию в конкурсах и водили новогодний хоровод.

Тёплая встреча

Заместитель председателя Полоцкого райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Баратынский и председатель Полоцкого райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Доброславский побывали в единст­венном в Полоцком районе детском доме семейного типа, который находится в Жерносеках.

Родители-воспитатели Анна и Александр Голобородовы и восемь детей (еще две девочки отсутствовали) встречали гостей радушно. С удовольствием общались, рассказали, что приемная семья пополнилась двумя новыми ребятами. Места тех, которые окончили школу и поступили учиться в средние специальные учебные заведения, заняли Ваня Сазонов и Валерия Михайлова. Мальчишки и девчонки охотно рассказывали об учебе в школе, о своих увлечениях и мечтах. Они радовались привезенным гостями подаркам и огромному торту.

Николай Баратынский благодарил родителей-воспитателей за нелегкий, ежедневный труд, желал всем школьникам хороших отметок, а самое главное — выбрать профессию по душе, найти свою дорогу в жизни.

На память о встрече ребята подарили гостям сувениры, сделанные своими

руками.

…И солнце в подарок



И у пациентов Полоцкого психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов побывали гости. От имени коллектива работников Полоцкого райисполкома управляющий делами Сергей Труханов и начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Ирина Гаврилова привезли им сладкие подарки.

Сергей Алексеевич, обращаясь к присутствующим, отметил, что накануне Нового года приходят в гости не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и люди, готовые поделиться сердечной добротой и подарить радость. «От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем здоровья, счастья, хорошего настроения», — сказал он.

…Энергия добрых дел никогда не исчезает бесследно. Вот и на этот раз свершилось настоящее волшебство: сквозь хмурые тучи вдруг выглянуло солнце. Согретые добром десятки одиноких сердец откликнулись радостью. Для всех.