Полочане поделились своими ноаогодними историями

Новый год — это нарядная елка, Дед Мороз со Снегурочкой, праздничное застолье и, конечно же, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но не только в фильме — у каждого из нас была своя новогодняя история, поделиться которой мы попросили полочан. И обратились к женщинам, которые помнят все подробности, в отличие от мужской половины и их новогоднего героя в известном фильме.

Ольга Александровна Подгол, мастер производственного обучения Полоцкого химико-технологического колледжа:

— Каждый раз, до рождения детей, у нас был обычный Новый год: тазик салата, большая компания, и мы собираемся за столом. Потом я вышла замуж, и с рождением детей все изменилось. Теперь Новый год — это елка, новые украшения, новые костюмы для дочерей. Но больше всего моей семье запомнился Новый год, который отмечали два года назад. Две дочери, младшей было только полтора годика, под Новый год заболели ангиной, температура была под 40 градусов. Ни на один утренник мы пойти не могли, и решили с мужем пригласить на дом Деда Мороза со Снегурочкой. Выбирать было уже поздно, увидели на дверях подъезда объявление, созвонились, подготовили заранее подарки и на второй день уже ждали новогодних гостей. Уже с порога они нас приятно удивили: Дед Мороз был в валенках, а у Снегурочки была своя длинная белая коса! Ну, совсем были настоящими…А сколько забав они нашим детям принесли, шутки-прибаутки, стихи, потехи, игры так и сыпались из дедова мешка. Когда они ушли, у всех было такое состояние, что побывали в настоящей сказке. Дети наши уже подросли и теперь говорят, что все Деды Морозы ненастоящие, а тот, вместе со Снегурочкой, — был настоящим!

Таисия Иосифовна БОГУШЕВИЧ, ветеран педагогического труда:

— Эта новогодняя история произошла 12 лет назад, тоже перед встречей года Петуха. Перед уходом с работы мне девчата посоветовали на праздничный стол обязательно поставить зерно, потому что год Петуха и как бы чего не вышло. Посмеялась я, конечно же, зерно покупать не пошла и ничего не поставила. Сели мы семьей встречать Новый год, две подруги заглянули к нам в роли Дедов Морозов, угостили мы их на дорожку… А сами, посидев у стола, решили праздничную телепрограмму смотреть. Чтобы удобней было сидеть, все блюда с праздничного стола вынесли поближе на застекленный балкон, хоть раньше на кухню носили. И только вынесли, видим — на балконе огонь, треск. Оказывается, внизу запускали петарду, она зашла сбоку на наш балкон, прошлась по нему, ударилась в шкафчик и упала на пластмассовый стул, который расплавился. А все наши блюда с едой, как снегом, засыпало мелким разбитым стеклом. И из-за чего такие напасти нас ожидали? Ответ я знаю — не поставила зерно Петуху!

Валентина Фёдоровна ЛЕБЕДЕВА, председатель ветеранской организации филиала «Проммашремонт»:

— Для меня Новый год стал судьбоносным. В 1955 году я поступила в Полоцкий лесной техникум и еще 1 сентября заприметила среди однокурсников парня, который понравился с первого взгляда. А уже с новогоднего бала-маскарада, помню, я тогда была Анютой — продавщицей цветов, Всеволод уже провожал меня до дома и, прощаясь, крепко пожал мне руку. Счастливая и гордая, я прибежала с этим рукопожатием домой, и под таким впечатлением встречала 1956 год. А в 1958 году под Новый год мы расписались, и свадьбу отмечали, встречая 1959 год. Так наше новогоднее свидание переросло в долгую счастливую жизнь. Прожили мы в любви и согласии 47 лет, вырастили троих детей. Каждый раз, встречая Новый год, вспоминали нашу встречу. Сейчас Всеволода нет рядом, но Новый год навсегда остался главным моим праздником, с которым связаны все важные события жизни.