Два десятка лет социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района Татьяна Осоргина неустанно несет свет и душевное тепло в дома своих подопечных

Два десятка лет социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района Татьяна Осоргина неустанно несет свет и душевное тепло в дома своих подопечных — престарелых граждан, нуждающихся в заботе и внимании.

«За это время я стала психологом, научилась общаться с бабушками и дедушками, изучила их характеры», — охотно рассказывает о любимой работе Татьяна Васильевна. На сегодняшний день у нее на обслуживании 9 подопечных — семь женщин и двое мужчин, которые живут в микрорайонах «Задвинье» и «Мариненко».

За один день соцработник навещает пятерых из них, каждому доставляет продукты, лекар­ства, помогает по дому. Все покупки, виды помощи фиксирует в специально заведенной для этой цели тетради. Женщина привыкла, чтобы в работе все было четко и чест­но. Накануне новогоднего праздника всем помогла навести порядок в домах. «Вымыла окна, постирала шторы, протерла люстры, полы — само собой», — рассказывала одна из подопечных Анна Григорьевна Решетникова, проживающая в переулке Южном.

79-летняя пенсионерка и энергичный соцработник вместе уже 4-й год, и лучшей помощницы, чем Татьяна, для нее не нужно. Кроме этой пожилой женщины, Татьяна Васильевна обслуживает двух ее родных сестер, которые еще старше. Три бабушки-сестрички довольны работой Татьяны Васильевны, благодарны ей за помощь, теплоту души и небезразличное участие к их здоровью и жизни.

«Она мне — как дочь, — рассказала Анна Григорьевна. — Бывает, и назову ее доченькой. Потому что с ее приходом день становится ярче, погода кажется теплее, а жизнь — веселее. Сейчас вот за окном мрачно, по переулку нашему из-за грязи не пройти, а в доме — уютно и хорошо, потому что Таня пришла».

У Анны Григорьевны есть сын и дочь. Хоть и живут в Полоцке, у них из-за занятости на работе и состояния здоровья не получается часто навещать престарелую мать. Пенсионерка пользуется услугами соцработника и нисколько об этом не жалеет. «У сына многодетная семья, дочка болеет. Я желаю, чтобы в наступившем новом году у них было все хорошо, а мы с Татьяной справимся с моими проблемами!» — говорит Анна Григорьевна и хвастается сувениром, который подарил ей на Новый год любимый внучок Андрюша.

Соцработник рассказала, что дети есть у всех ее подопечных, кроме одной женщины. Все они общаются со стариками, но на ежедневную помощь с их стороны родители рассчитывать не могут. «Танюша наша работящая, безотказная, прибежит даже тогда, когда и не должна», — нахваливала помощницу Анна Григорьевна.

Семья Татьяны Васильевны — муж, две дочери, внук и внучка — с пониманием относятся к ее работе. Считают миссию, которую она выполняет, важной и благородной. «Мои бабули и дедули, их тревоги и радости, — это и есть моя жизнь. Я ежедневно занимаюсь любимым делом, стараюсь облегчить быт уважаемых мною людей. И испытываю радость от того, что им хорошо!» — искренне говорила соцработник.