В последнюю неделю ушедшего года в Полоцке появились новогодние автобусы, в которых пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка

В преддверии Нового года в воздухе витало волшеб­ство. И даже скептики начинали верить в добрые сказки и чудеса. А иначе быть и не может, ведь, буквально, на каждом шагу можно было встретить Деда Мороза со Снегурочкой, которые обязательно подарят целый мешок улыбок и отличного настроения. Сказочные герои гуляли по улицам, водили с малышами хороводы у нарядной елки, а порой оставляли дома свои волшебные сани и путешествовали по городу на общественном транспорте.

В последнюю неделю ушедшего года в Полоцке появились новогодние автобусы, в которых пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка. А следовали нарядные «кареты» по маршрутам №2 и №4. Все, кому по­счастливилось оказаться в таком праздничном автобусе, побывали в настоящей сказке.

Как же удивлялись пассажиры, когда веселыми поздравлениями и песнями их встречал Дедушка Мороз со своими помощниками! Взрослые и малыши разгадывали загадки. Получив сладкий приз, даже серьезные дяди и тети радовались, словно дети. А как дружно совершенно не знакомые друг с другом люди пели новогодние песни! Здорово! После такой волшебной поездки каждому был обеспечен заряд бодрости и позитива…



Кто же придумал такую веселую акцию? Уже 4-й год подряд отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома в канун Нового года отправляет празд­ничные автобусы по маршрутам, чтобы волшебство разлетелось по всему городу и полочане поверили в чудо.

По традиции в сказочных героев перевоплощаются учащиеся ссузов и птузов. И, конечно, этот год не стал исключением. Удивляли полочан девушки и парни Полоцкого колледжа УО «ВГУ им. П.М.Машерова», Полоцкого торгово-технологического колледжа, Полоцкого государственного лицея строителей и Полоцкого государственного химико-технологического колледжа.

Посчастливилось познакомиться с дружной свитой Деда Мороза, которая поздравляла в один из дней пассажиров автобуса, который следовал по маршруту №2. Девчата из химико-технологического колледжа быстро вошли в роли сказочных персонажей и так здорово веселили народ! Дедушкой Морозом стала Дарья Рудёнок, Снегурочкой — Владислава Зуева, а еще с ними была сказочная команда — девушки из театра моды «Надвина». Учащиеся прежде, чем отправится в новогоднее путешествие, учили стихи, искали загадки.



— Нам очень понравилось поздравлять пассажиров. Стоило лишь выйти на маршрут, как перестал идти дождь и посыпался снег огромными, пушистыми хлопьями. Волшебство! — улыбаются девчата.

И, действительно, встретив Деда Мороза со Снегурочкой, начинаешь невольно верить в чудо и мечтаешь очутиться в доброй сказке…