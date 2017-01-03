В Полоцке открылся магазин «ОМА»

В тот день в ТРЦ «Манеж» было необыкновенно многолюдно и весело. Повод у полочан для того, чтобы, отложив все дела, приобщиться к значимому для города событию в сфере торговли, был более чем весомый. 16 декабря состоялось открытие второй очереди торгового центра и 16-го магазина крупнейшего в стране торгового предприятия «Строительный дом «ОМА».

Праздничное настроение захватывало в плен каждого, кто переступал порог «Манежа». На сцене блистала финалистка Евровидения, Заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская, под зажигательную му­зыку разворачивалось яркое шоу, вовлекая в дей­ство присутствующих, независимо от возраста. Дети радовались разноцветным воздушным шарикам, которые дарили организаторы мероприятия. А взрослые с удовольствием и нескрываемым инте­ресом знакомились с новым торговым объектом, оценивая представленный ассортимент и цены.



Масштаб «Строительного дома «Ома», на самом деле, впечатляет: на торговых площадях в 4,5 тысячи квадратных метров разместилось более 30 тысяч наименований товаров — все для строительства, обустройства и ремонта домов и квартир от более чем 600 по­ставщиков из 25 стран мира. Как уверяют специали­сты «Строительного дома «ОМА», приоритет они отдают проверенным партнерам, тем, кто гарантирует надлежащее ка­чество продукции.



А в ближайшей перспективе «ОМА» предложит покупателям еще и товары для благоустройства территорий — садовый инвентарь, саженцы, малые архитектурные формы.

Ориентируясь в огромном торговом зале по исключительно удобной навигации, первые покупатели выбирали нужные товары. По достоинству оценивали они и новацию: на стеллажах, кроме наименований и цен, разместились таблички с полезными советами и рекомендациями: какой товар подойдет для вашей цели, сколько краски, к примеру, купить, чтобы ее хватило на покраску данной поверхности, и другое.

Было немало желающих запечатлеться у оригинальной фотостенки, создающей новогоднее праздничное настроение. Спросом пользовались высококачественные, современные обои по исключительно выгодным акционным ценам, светодиодные лампочки, елочные украшения…



Роскошный выбор товаров, привлекательные цены и акции, дисконтные программы, подарочные сертификаты — все это «Строительный дом «ОМА», который отныне будет радовать полочан и гостей города в полюбившемся жителям региона торгово-развлекательном центре «Манеж».

А еще «ОМА» — это более 100 рабочих мест, на которых трудятся высокопрофессиональные, преданные делу специали­сты, готовые дать дельный совет и оказать помощь каждому покупателю.

В дни новогодних и рождественских праздников сделайте себе подарок, по­сетив любимый «Манеж»!

Мы попросили прокомментировать событие учредителя компании-инвестора ООО «Пригородстройинвест» Василия Невмержицкого, поинтересовавшись, почему для строительства столь масштабного объекта выбран именно наш город.

— Хорошо знаем этот регион, и выбрали мы его не случайно. Работали с консалтинговой компанией, проводили исследования, и возведение торгово-развлекательного центра «Манеж» именно в таком формате научно обосновано. Полоцк — не такой уж маленький город, тем более, что по соседству Новополоцк, оживленная транзитная трасса. Здесь большой трафик, много проезжающих.

Наши объекты есть также в Речице, Барановичах, Пружанах, Заславле. Но они меньшего масштаба. «Манеж» — большой торговый центр, даже по столичным масштабам. По своему уровню он сделал бы честь и для Минска, и для лю­бого дру­гого города. С открытием второй очереди его площадь составила 20 тысяч квадратных

метров.

С гордостью могу сказать, что это один из лучших проектов в республике. Радует, что наш объект пришелся по нраву и горожанам, и гостям города, и жителям села, и проезжим.

Согласитесь, у тех, кто приходит в такой торговый центр, чувство собственного достоинства возрастает. Это одна из целей их возведения. Главное, что мы задумали — создавать хорошее настроение каждому. И это получилось. Концепция торгово-развлекательного центра оправдывает себя в полной

мере.

Есть определенные идеи и планы. Если все сложится благоприятно, будем развиваться дальше. Добро пожаловать в «Манеж»!

Егор Иванько с племянницей Станиславой:

— Частенько бываю в Минске в «ОМА», было интересно, чем магазин в Полоцке будет отличаться. Огромный выбор — это, пожалуй, самое главное. Например, уровень можно приобрести как дорогой, так и по бюджетной цене. Привлекает и обилие акционных товаров. Некоторые позиции пока отсут­ствуют, но продавцы заверили, что в течение пары дней

все будет.

Елена Стрельцова:

— Как только услышала об открытии «ОМА», сразу отправилась знакомиться с магазином. Здесь столько новогодних игрушек, вот решила приобрести обновки для нашей елочки. А еще предстоит сделать ремонт на кухне, хочу присмотреть материалы.

Радует, что у нас в городе открываются такие магазины. Пришел в одно место и купил все необходимое!

Семья Ахрамёнок:

— Мы уже не раз бывали в похожих магазинах в г.Витебске. И когда узнали, что и у нас открывается такой торговый объект, решили посетить. Здесь есть все, что душа пожелает. И особенно удобен для тех, кто занимается ремонтом. Цены приемлемые. А мы присматриваем перфоратор и уже приобрели семена.

Раиса Божкова:

— Впечатлил огромный ассортимент, и то, как все оформлено, расставлено. Очень здорово сделана выкладка обоев, можно все хорошенько рассмотреть, а главное — при хорошем освещении. Кое-что присмотрела уже, осталось только обсудить с близкими и приобрести. Прекрасно, что в нашем городе появился такой магазин.

Андрей Маковень:

— Классный магазин! Зашел познакомиться с ассортиментом, приятно удивлен. Цены доступные и можно приобрести все, что нужно для ремонта, в одном месте. Кое-что предстоит обновить дома и на даче, так что хожу, присматриваю. Думаю, я смогу найти здесь необходимые инструменты

и материалы.