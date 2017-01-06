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Рождественское поздравление Архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия
Рождественское поздравление Архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия
06.01.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Автор:
«Полацкі веснік»
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Комментарии
Мюллер
: С новым 2017 Годом!!!!!! Молодцы только в перёд и только так. когда будет Полоцк-Минск. Вильгельм Мюллер
Коля
: Вот хорошо, что благодаря таким партнерам есть возможность проводить такие мероприятия.
Ирина
: Отличное начало юбилея
Werner Dietsche
: Сердечные поздравления директору нашей партнерской школы, школы №16 в городе Полоцке, лучшему...
Евгения
: Увидела Вашу статью,да еще и с фото… и мысленно вернулась на два года назад,о которых я с трепетом...
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