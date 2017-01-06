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Рождественское поздравление Архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия
06.01.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   9 Views

«Полацкі веснік»
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