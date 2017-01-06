Зимнее счастье в Полоцке

Зимние каникулы, снежная метель, да и мороз довольно крепкий. Взрослых такая погода может совсем не радовать, а вот для детей это самое настоящее зимнее счастье!

Детям всегда зима в радость, независимо от того, холодная она или нет. Что может быть веселей и радостней, чем санки, горка, снеговик? Можно построить целый дом или крепость! А игра в снежки! Это так здорово!

Детство не заканчивается, оно повторяется на протяжении жизни: мы взрослеем, у нас появляются дети… И вот уже шустрые румяные мальчишки, обгоняя друг друга, ловко взбираются на горку, прыгают на ледянку и — вниз! С радостным криком, навстречу зимнему счастью. Кто же эти счастливчики, которые позабыв про гаджеты и телевизоры, с нескрываемым удовольствием снова и снова съезжают с горки? А это ученики СШ №10, воспитанники школьного зимнего лагеря «Неу­гомон» (директор О.П.Хохлун). Друг за другом покоряют снежную вершину Владислав Свядыш, Владислав Пачковский, Павел Угоренко, Кирилл Пачковский, Владислав Щербик.

Действительно, неугомонные! Но кроме уличных забав, 40 учащихся начальных классов СШ №10 во время зимних каникул принимали активное участие в насыщенной лагерной жизни: конкурсы, забавы, праздничные мероприятия. А завершилась школьная лагерная смена посещением полоцкой Резиденции Деда Мороза, где ребята порадовались настоящей зиме. Скипетр погоды теперь в ее руках, и она властно командует парадом. Щедро и с любовью укутывает мир снегом и подбадривает морозом.

…Пока взрослые жалуются на холод и сугробы, дети получают от зимы истинное удовольствие! Глядя на резвых ребят, радуясь их беззаботному веселью, где-то в глубине души и взрослые мечтают сесть на санки и прокатиться с крутых горок, поиграть в снежки, погрызть ледяную сосульку, слепить смешных снеговиков… Как дети — радостно, весело, с задором и прекрасным зимним настроением!