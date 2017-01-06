Зимнее счастье в Полоцке
Зимние каникулы, снежная метель, да и мороз довольно крепкий. Взрослых такая погода может совсем не радовать, а вот для детей это самое настоящее зимнее счастье!
Детям всегда зима в радость, независимо от того, холодная она или нет. Что может быть веселей и радостней, чем санки, горка, снеговик? Можно построить целый дом или крепость! А игра в снежки! Это так здорово!
Детство не заканчивается, оно повторяется на протяжении жизни: мы взрослеем, у нас появляются дети… И вот уже шустрые румяные мальчишки, обгоняя друг друга, ловко взбираются на горку, прыгают на ледянку и — вниз! С радостным криком, навстречу зимнему счастью. Кто же эти счастливчики, которые позабыв про гаджеты и телевизоры, с нескрываемым удовольствием снова и снова съезжают с горки? А это ученики СШ №10, воспитанники школьного зимнего лагеря «Неугомон» (директор О.П.Хохлун). Друг за другом покоряют снежную вершину Владислав Свядыш, Владислав Пачковский, Павел Угоренко, Кирилл Пачковский, Владислав Щербик.
Действительно, неугомонные! Но кроме уличных забав, 40 учащихся начальных классов СШ №10 во время зимних каникул принимали активное участие в насыщенной лагерной жизни: конкурсы, забавы, праздничные мероприятия. А завершилась школьная лагерная смена посещением полоцкой Резиденции Деда Мороза, где ребята порадовались настоящей зиме. Скипетр погоды теперь в ее руках, и она властно командует парадом. Щедро и с любовью укутывает мир снегом и подбадривает морозом.
…Пока взрослые жалуются на холод и сугробы, дети получают от зимы истинное удовольствие! Глядя на резвых ребят, радуясь их беззаботному веселью, где-то в глубине души и взрослые мечтают сесть на санки и прокатиться с крутых горок, поиграть в снежки, погрызть ледяную сосульку, слепить смешных снеговиков… Как дети — радостно, весело, с задором и прекрасным зимним настроением!