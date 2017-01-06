Поздравления с Рождеством от Полоцких властей

Уважаемые жители Полотчины!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Для всех христиан это особенный праздник. Обновляющая сила Рождества побуждает нас к проявлению истинного милосердия, выс­шей духовности, взаимного прощения и уважения.

Рождество Христово — семейный праздник, прекрасная возможность по­святить драгоценное время своим родным и близким. В эти дни, озаряемые светом Вифлеемской звезды, мы окунаемся в атмосферу рождественских торжеств, наполненных добром, надеждами и радостным смехом детей.

Пусть рождественское настроение не покидает вас на протяжении всего года, вдохновляя на добрые дела и плодотворные начинания во имя процветания нашей страны и родной Полотчины. Пусть в ваших семьях неизменно царят мир и согласие. Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия, счастья и благополучия!

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,председатель Полоцкого райсовета депутатов.