Поздравления с Рождеством от Полоцких властей
Уважаемые жители Полотчины!
От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех христиан это особенный праздник. Обновляющая сила Рождества побуждает нас к проявлению истинного милосердия, высшей духовности, взаимного прощения и уважения.
Рождество Христово — семейный праздник, прекрасная возможность посвятить драгоценное время своим родным и близким. В эти дни, озаряемые светом Вифлеемской звезды, мы окунаемся в атмосферу рождественских торжеств, наполненных добром, надеждами и радостным смехом детей.
Пусть рождественское настроение не покидает вас на протяжении всего года, вдохновляя на добрые дела и плодотворные начинания во имя процветания нашей страны и родной Полотчины. Пусть в ваших семьях неизменно царят мир и согласие. Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия, счастья и благополучия!
Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,председатель Полоцкого райсовета депутатов.