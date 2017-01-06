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Полоцк обрел новый статус
06.01.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   1 Views

В конце декабря Совет Министров Республики Беларусь утвердил Генеральную схему размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года.

Согласно документу, в зависимости от степени развития туристической инфраструктуры населенные пункты страны (планируемые элементы) разделены на 3 уровня: международный, национальный (республиканский) и местный (региональный). Древний Полоцк наряду с Минском и Гродно признан многофункциональным центром международного уровня. В приоритете развития нашего города — культурно-познавательный, религиозный и паломнический туризм. В международных центрах предусматривается развитие многопрофильной туристической инфраструктуры с широким выбором услуг, а также формирование туристического продукта различной ценовой категории.

В рамках Генеральной схемы предлагается также объявить историческими поселениями 33 населенных пункта, в том числе и Полоцк. В документе обозначено, что в историческом поселении охране подлежат все исторические ценные градоформирующие объекты.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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