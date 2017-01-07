Приобщились к духовности в Полоцке

Моя первая встреча с Богом произошла, когда мне было 5 лет. Держась за руку бабушки, я с волнением переступила порог храма Святых апостолов Петра и Павла в родной деревне Валевка.

Было Вербное Воскресенье, люди, стоящие в храме, держали в руках украшенные веточки вербы. Я помню это ощущение удивительного праздника. Мне показалось, я попала совсем в другой мир. От этой красоты и новых впечатлений у меня закружилась голова…

Весной этого года в нашей епархии проходила православная олимпиада «Евфросиния Полоцкая — святая заступница Белой Руси». Я стала ее участницей. Читала о Преподобной, и передо мной вставал образ чистоты, совершенства этой девушки, моей ровесницы. Вся моя душа, все мое сердце потянулись к ней. И она отозвалась. Мне легко запоминался материал, я с интересом смотрела фильмы и сюжеты о Полоцке. Как же я радовалась первому месту и как искренне благодарила Преподобную за помощь!

Я стала жить мечтой побывать в Полоцке, часто обращалась к Богу с этой просьбой. Мои молитвы были услышаны. На осенних каникулах мы всем классом приезжали в монастырь, и долгожданная для меня встреча с Преподобной состоялась.

С замиранием сердца подошла к раке с мощами. Казалось, что я слышу не голос матушки Евдокии, которая читает акафист, а саму Евфросинию. Я чувствовала, что она рядом и слышит меня. Я приложилась к мощам и мысленно стала разговаривать с ней. Мне так много нужно было ей сказать… Это было удивительное чувство: меня словно накрыла теплая волна, а на душе стало легко, но почему-то хотелось плакать.

Два дня мы провели в монастыре. Выполняли поручения, которые нам давали сестры, молились, но в любую свободную минутку бежали в Кресто-Воздвиженский храм, чтобы еще раз побыть рядом с источником любви и благодати.

А потом произошла еще одна встреча, которую я буду помнить всю жизнь. На факультативных занятиях Тамара Николаевна нам много рассказывала о матушке Евдокии, мы видели видеосюжеты с ее участием и поэтому сразу ее узнали. Матушка пригласила к себе в кабинет. Мы заходили по одному и рассказывали о своих проблемах, просили молитв за болеющих родителей, у кого-то в семье есть другие испытания. А мы ведь уже взрослые, нам по 14 лет, и так хочется, чтобы у родителей было все хорошо, только чем мы можем им помочь? Разве что молитвой. Я шла просить молитв матушки о моем дедушке. Ему сделали сложную операцию и сказали, что его состояние безнадежно.

С волнением открыла дверь кабинета, но это волнение ушло буквально через минуту. Я увидела глаза, каких никогда не видела раньше. В них было столько света, любви и желания помочь! Передо мной стояла женщина с крестом в руках. Казалось, что она сошла с изображения перед ракой. Она благословила меня, обняла. Мне захотелось остаться в этих объятьях. В них было тепло и надежно, так меня обнимает только мама.

Выслушав каждого из нас, матушка дала нам подарки. Это были акафисты Преподобной, календари, книги, изображение Креста Преподобной — словом, все то, что мы видели в церковной лавке и хотели купить. А еще нам подарили шоколадки. Для каждого из нас это была необычная шоколадка. По приезду домой мы договорились, что разделим их на маленькие кусочки, угостим домашних, а остальные будем есть понемногу каждый день.

Вечером, когда я брала очередной кусочек, думала почему-то о том, что выбежала в школу и не помолилась, не поделилась яблоком с подружкой, мало помогла бабушке… «Завтра надо все исправить», — говорила себе самой.

Утром, когда взяла кусочек, вспомнила о том, что стихотворение недоучила. И тут же открыла книгу… Дальше пришла мысль, что надо самим сделать Снеговика на конкурс и порадовать нашу классную, а не ждать от нее помощи. Я поняла: как же здорово радовать других!

…Дедушку выписали из больницы. Он идет на по­правку. Это чудо.

Благодарю тебя, Господи, за милость Твою, благодарю тебя, Преподобная, за молитвы и за заступничество. Спасибо Вам, матушка, за любовь и за Вашу шоколадку.

Надежда АРТЮХ, ученица Валевской ДС-СШ

Новогрудского района Гродненской области.