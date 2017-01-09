Команда полоцких самбистов из клуба «Патриот» вернулась с медалями с Первого отборочного этапа к Чемпионату Европы по самбо

Команда полоцких самбистов из клуба «Патриот» успешно выступила в г.Минске на Первом отборочном этапе к Чемпионату Европы по самбо, который пройдет в столице нашей страны с 14 по 17 мая 2017 года.

Настроение у тренера Сергея Фирсова и его подопечных было боевое. Они ехали в столицу за победой.

На татами выходили спортсмены, представлявшие три дивизиона: «юноши», «любители» и «профессионалы». В первом дивизионе наградную копилку полочан пополнили бронзовые медали, которые в весовых категориях 68 и 62 килограмма завоевали Артём Вераксич и Тимофей Альшанников. За медали во втором дивизионе боролись наши земляки Иван Старовойтов в весовой категории 68 килограммов и Павел Задора в категории 82 килограмма. Оба спортсмена — и Иван и Павел — стали чемпионами.

В категории «профессионалы» титул чемпиона удалось завоевать Александру Данильченко в весовой категории 82 килограмма. В этом же дивизионе выступал и тренер полоцких единоборцев Сергей Фирсов. В весовой категории 100 килограммов он тоже стал чемпионом. Наставник полочан решил попробовать свои силы в весовой категории «+100кг». В финальном поединке с соперником он продемонстрировал явное преимущество, но после одного из бросков получил травму, которая не позволила выиграть. В итоге — серебряная медаль.