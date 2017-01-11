Под сводами Софийского собора состоялся Рождественский концерт

В праздник Рождества Христова сердца православных христиан были наполнены светлой ликующей радостью и желанием поделиться ею с теми, кто рядом. Казалось, сама природа постаралась придать торжественности этому звенящему хрустальному утру — белизной заснеженных улиц нашего древнего Полоцка, золотом солнечного сияния над ним…

Чудесным подарком для полочан и гостей города в этот особенный день стал Рождественский концерт, по традиции состояв­шийся под сводами Софийского собора. В праздничном единстве люди шли сюда, чтобы услышать поздравления духовенства и светской власти, насладиться чарующим звучанием музыки и настроить свои сердца в унисон мелодии добра и веры. «Наступило Рождество Христово, праздник мира, любви, милосердия», — обратился к верующим архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и привел примеры жизненных историй, которые свидетельствуют, что в мире, где столько скорби, равнодушия и жестокости, есть место истиной христианской любви. И проникновенное пастырское слово стало поводом в очередной раз задуматься, что можно сделать для укрепления сил добра в их вечном противостоянии со злом, чтобы как можно больше света, тепла, внимания привнести в окружающий мир и быть верным помощником у Бога.



Поздравления со светлым праздником Рождества Христова адресовал участникам торжества председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук: «Желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким мира, добра, благополучия и счастья!» Поздравления полочанам и гостям города от имени новополочан передал председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.



Много радостных минут подарили слушателям участники Рождественского концерта, ведущими которого выступили Елена Калач и Валентина Нагорная. Программу открыло выступление Архиерейского хора Кафедрального собора Богоявления г.Полоцка, которое пригласило всех в мир духовной музыки. Проникновенно и возвышенно в исполнении молодежи, детей и взрослых на протяжении праздника звучали музыка и поэзия. Юная Машенька Зайцева так искренне исполнила стихи «Рождественская песнь», что, казалось, вместе с девочкой весь мир радостно встречает благую весть о рождении Христа. Творя маленькое чудо в душе слушателей, свои таланты преподносили ему в дар воспитанники Детских школ искусств г.Полоцка и г.Новополоцка, хоровые коллективы Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова и СШ №3 г.Новополоцка, ансамбль «Своя игра» Новополоцкого музыкального колледжа, камерный оркестр «Европа-Центр», музыканты и солисты-вокалисты.



…Рождество Христово — удивительный празд­ник, который обращает нас к духовным истокам, к идеалам добра и человеколюбия, ценностям, которые позволяют каждому из нас достойно пройти свой жизненный путь и всему народу на протяжении веков сохранять свое единство, преодолевать все испытания. Православная Церковь помогает обществу беречь духовно-нравственные идеалы, лежащие в основе жизни, мира и благополучия, призывая каждого: слушай свое сердце и следуй дорогой света, любви и добра!