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21 января состаится традиционный Чемпионат Полоцкого района по русской бане «Знаменитые Полоцкие бани-2017»
12.01.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   11 Views

На текущей неделе в г.Полоцке и Полоцком районе начнутся спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые меро­приятия, посвященные Всемирному дню снега-2017.

В этом перечне — мероприятия с участием молодежи и школьников, а также традиционный Чемпионат Полоцкого района по русской бане «Знаменитые Полоцкие бани-2017». В субботу, 21 января, лучшие банщики Полотчины соберутся на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Каноши-Агро», расположенного в д.Каноши Вороничского сельсовета, чтобы определить самого стойкого парильщика. Участ­ников соревнований ждет интересная развлекательная программа.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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