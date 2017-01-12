21 января состаится традиционный Чемпионат Полоцкого района по русской бане «Знаменитые Полоцкие бани-2017»

На текущей неделе в г.Полоцке и Полоцком районе начнутся спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые меро­приятия, посвященные Всемирному дню снега-2017.

В этом перечне — мероприятия с участием молодежи и школьников, а также традиционный Чемпионат Полоцкого района по русской бане «Знаменитые Полоцкие бани-2017». В субботу, 21 января, лучшие банщики Полотчины соберутся на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Каноши-Агро», расположенного в д.Каноши Вороничского сельсовета, чтобы определить самого стойкого парильщика. Участ­ников соревнований ждет интересная развлекательная программа.