Взаимные претензии, подогретые алкоголем, выливаются в ряд необдуманных поступков, приводящих в зал суда.
Сколько уголовных дел в ушедшем году начиналось с фразы: «Я поссорился со своей девушкой»! Взаимные претензии, подогретые алкоголем, выливаются в ряд необдуманных поступков, приводящих в зал суда.
Житель Новополоцка Г. проводил время в ресторане «Славянский» на свадебном торжестве друзей. Его спутнице показалось, что он уделяет ей мало внимания, да еще жали туфли. Настроение испортилось — чем не повод для ссоры. В результате выяснения отношений парень выбежал из ресторана и беспричинно разбил стеклянные двери в здании филиала РУП «Белтелеком».
Судом Полоцкого района и г.Полоцка Г. осужден по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство).
Гражданин Д. также утверждал, что поводом всему случившемуся стала ссора с женой. Гасить ее последствия он стал в пивном павильоне, прихватив с собой термос с водкой, припоминает, что было и шампанское.
Настроение у Д. поднялось, и он направился на остановку общественного транспорта, по пути приставая к проходящим девушкам, а, придя на остановку, стал демонстрировать присутствующим все, как говорится, чем был богат.
Предварительным следствием действия Д. были квалифицированы, как отличающиеся по своему характеру исключительным цинизмом, Д. также был осужден по ч.1 ст. 339 УК.
Житель г.Новополоцка К. также в течение дня распивал водку с пивом, естественно, поссорился с женой и ушел из дома. Куда и на чем ехал, где выходил — не помнит, но в результате его действий оказалась разбита дверь в одном из домов в д.Гвоздово, сам же К. бродил по дому, открывая шкафчики. В карманах его оказались серебряные и мельхиоровые украшения хозяйки на сумму 590 руб. На приусадебном участке еще одного дома была повреждена теплица. Память к К. пришла только в больнице, где ему зашивали поврежденную руку, уже в присутствии милиционера.
К. предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенную с проникновением в жилище. Обвиняемый взят под стражу.
Хотелось, чтобы в новом году были учтены уроки года ушедшего, девушки не ссорились с парнями, а те не злоупотребляли алкоголем.
Е.ГРИШАЕВА, заместитель
прокурора района.