Взаимные претензии, подогретые алкоголем, выливаются в ряд необдуманных поступков, приводящих в зал суда.

Сколько уголовных дел в ушедшем году начиналось с фразы: «Я поссорился со своей девушкой»! Взаимные претензии, подогретые алкоголем, выливаются в ряд необдуманных поступков, приводящих в зал суда.

Житель Новополоцка Г. проводил время в ресторане «Славянский» на свадебном торжест­ве друзей. Его спутнице показалось, что он уделяет ей мало внимания, да еще жали туфли. Настроение испортилось — чем не повод для ссоры. В результате выяснения отношений парень выбежал из ресторана и беспричинно разбил стеклянные двери в здании филиала РУП «Белтелеком».

Судом Полоцкого района и г.Полоцка Г. осужден по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство).

Гражданин Д. также утверждал, что поводом всему случившемуся стала ссора с женой. Гасить ее последствия он стал в пивном павильоне, прихватив с собой термос с водкой, припоминает, что было и шампанское.

Настроение у Д. поднялось, и он направился на остановку общественного транспорта, по пути приставая к проходящим девушкам, а, придя на остановку, стал демонстрировать присутствующим все, как говорится, чем был богат.

Предварительным следствием действия Д. были квалифицированы, как отличающиеся по своему харак­те­ру исключительным цинизмом, Д. также был осужден по ч.1 ст. 339 УК.

Житель г.Новополоцка К. также в течение дня распивал водку с пивом, естественно, поссорился с женой и ушел из дома. Куда и на чем ехал, где выходил — не помнит, но в результате его действий оказалась разбита дверь в одном из домов в д.Гвоздово, сам же К. бродил по дому, открывая шкафчики. В карманах его оказались серебряные и мельхиоровые украшения хозяйки на сумму 590 руб. На приусадебном участке еще одного дома была повреждена теплица. Память к К. пришла только в больнице, где ему зашивали поврежденную руку, уже в присутствии милиционера.

К. предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенную с проникновением в жилище. Обвиняемый взят под стражу.

Хотелось, чтобы в новом году были учтены уроки года ушедшего, девушки не ссорились с парнями, а те не злоупотребляли алкоголем.

Е.ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора района.