Может ли наниматель уменьшить работнику объем должностных обязанностей и в связи с этим снизить оклад?

Может ли наниматель уменьшить работнику объем должностных обязанностей и в связи с этим снизить оклад?

В статье 63 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) определено право нанимателя устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Эти выплаты должны устанавливаться нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и трудового договора.

Дифференциация размера оплаты труда осуществляется в зависимости от сложности и напряженности труда, его условий, уровня квалификации работников.

В связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет право в порядке, предусмотренном статьей 32 ТК, изменить существенные условия труда работника при продолжении им работы по той же специальности, квалификации или должности, определенные в трудовом договоре.

Изменением существенных условий труда признается изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, а также других условий, устанавливаемых в соответствии с ТК.

С 1 января 2015 г. руководители организаций вправе изменять суще­ст­венные условия труда работника в связи с обоснованными производ­ст­венными, организационными или экономическими причинами, предупредив об этом его письменно не позд­нее чем за 7 календарных дней (п.п. 3.2 п.3 Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее — Декрет №5).

Уведомление об изменении существенных условий труда должно быть оформлено в письменной форме. Срок уведомления об изменении существенных условий труда исчисляется со следующего дня после вручения работнику.

При отказе работника от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда трудовой договор прекращается по п.5 части второй ст. 35 ТК с выплатой работнику выходного пособия в размере не менее 2-недельного среднего заработка.

С учетом изложенного уменьшение размера оплаты труда работника следует рассматривать как изменение существенных условий труда, которое производится в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 32 ТК и подпунктом 3.2 пункта 3 Декрета №5.

Е.А.БЛИН, главный специалист

отдела социально-трудовых

отношений управления по труду,

занятости и социальной защите

Полоцкого райисполкома.