Полоцкие «Волаты» готовится к важному турниру — Кубку Европы

Тот, кому однажды посчастливилось познать радость спортивной борьбы, одержать непростую победу, надолго сохранит это ощущение — от простой радости до почти безграничного счастья. И спорт в жизни таких людей всегда занимает особое место.

…На почту редакции пришло необычное письмо — фотография газетной публикации «Сцяга камунізму» (бывшее название «Полацкага весніка») 1992 года. Автор — Н.Шейндлин. Заметка называется «Рудов против Рудова», в ней рассказывается про яркую убедительную победу юных волейболистов, воспитанников ДЮСШ, над подопечными своего же тренера из другой команды ПО «Стекловолокно». Обладатели Кубка города Полоцка 1991 года по волейболу среди мужских команд — молодые целеустремленные парни, у каждого впереди своя дорога, выбор профессии, учеба в вузах, где они неизменно становились главными защитниками спортивной чести своего учебного заведения в соревнованиях по волейболу различных уровней.

Пройдет немного времени и уже дипломированными специалистами они все вернуться (!) в родной Полоцк и создадут свою волейбольную команду «Волат». Врачи, сотрудники подразделения МЧС, индивидуальный предприниматель… Трудовая биография у каждого своя, но общим для уже взрослых и самостоятельных людей осталась любовь к спорту, к волейболу. После напряженного трудового дня они снова встречаются командой на одной площадке, как и много лет назад. Активное времяпрепровождение, эмоциональная игра, заряд бодрости и позитива — достойная альтернатива домашнему отдыху перед телевизором. Волейбол — это любимое хобби, но и среди любителей есть свои достижения.

Полоцкие «волаты» принимают участие во многих турнирах как в нашей стране, так и за ее пределами среди таких же команд, в составе которых играют бывшие спортсмены-разрядники. И полочане всегда показывают достойную игру. Но наиболее успешно они заявили о себе два года назад, когда впервые приняли участие в Кубке Республики Беларусь по волейболу в возрастной категории 40+. И победили! Этот успех был неслучайным, потому что команда «Волат» в декабре 2016 года подтвердила свой чемпионский титул, вновь став сильнейшей в республике. «Рудовская» закалка выдержала испытание временем, воспитав в тогдашних мальчишках настоящих мужчин, ответственных, целеустремленных, волевых, знающих цену командного духа, товарищеского плеча. Они не только сохранили любовь к спорту, но и сделали волейбол важной частью своей жизни, приведя на площадку уже своих детей. Это здорово!

Теперь команда готовится к важному турниру — Кубку Европы, где также будет соревноваться в возрастной категории 40+. Пожелаем нашим волейболистам-любителям большой профессиональной удачи!