ПУП «Полоцкие напитки и концентраты», начиная с декабря 2016 года, уже приняло более десятка экскурсий.

Промышленный туризм — довольно перспективное направление. Такой «отдых» давно и успешно практикуют в разных странах. Например, в Великобритании можно посетить завод Jaguar, двери для туристов открыты владельцами винных погребов во Франции и шоколадных фабрик в Швейцарии. В нашей стране уже тоже немало мест, которые можно посетить с производственной экскурсией. К примеру, можно узнать, как выдувается стекло (стеклозавод «Неман»), как разливается Cоca-Cola (завод Cоca-Cola под Минском). Можно даже увидеть самый большой в мире карьерный самосвал — экскурсия на завод «БелАЗ» в Жодино интересна не только школьникам.

ПУП «Полоцкие напитки и концентраты», начиная с декабря 2016 года, уже приняло более десятка экскурсий. И это интересный опыт в презентации предприятия, его продукции и возможность привлечь внимание потребителей.

Накануне Нового года первый шаги на пути организации оригинального предложения в сфере промышленного туризма сделаны ПУП «Полоцкие напитки и концентраты». Экскурсия по предприятию с интерактивной программой была включена в один из праздничных туров туристической фирмы «Карина-тур». И первых посетителей завода — группу второклашек из СШ №1 — ждали не только знакомство с производством, но и встреча с Квасяней и Снегурочкой, развлечения и угощения…

«Домик», «танки» и другие чудеса

К встрече первых посетителей приурочили торжественное открытие обновленного дегустационного зала, который в былые времена действовал на предприятии. Организаторы экскурсии для детворы решили: пусть именно здесь будет домик Квасяни, в гости к которому приехали дети (кстати, с ролью этого героя отлично справился наладчик оборудования Владимир Мазаленко). Вместе перерезали ленточку, пообщались со Снегурочкой и отправились в путешест­вие по заводу. В сопровождении главного технолога Валентины Асташкевич ребята побывали в варочном отделении, своими глазами увидели котлы, в которых варится квас. Затем заглянули в «царство холода», узнали, с помощью какой замысловатой установки готовят воду для напитков. «Забрели» в бродильное отделение, где пытались найти сходство между емкостями, которые называют танками, с настоящими боевыми машинами. И вопросы, которые сыпались от школьников, демонстрировали их явный интерес!

Загадки от Снегурочки

А в дегустационном зале вместе с Квасяней ребята не только дегустировали полоцкий квас и угощались круассанами, но и отгадывали загадки, рассказывали стихи, придумывали название для нового вида полоцкого кваса и рисовали. Кстати, предложения у детворы были оригинальные и, порой, даже неожиданные. Возможно, специалистам по маркетингу они очень даже пригодятся. К примеру, чем не название — «Квася», «Солнечный луч» или «КВАСная история»?! А перед тем, как расстаться с Квасяней и Снегурочкой и продолжить свое путешествие, мальчишки и девчонки побывали у Дерева желаний и, завязывая ленточки на его ветвях, помечтали о самом заветном.

Добро пожаловать!

Интересную экскурсию с дегустацией продукции работники ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» предлагают не только детям, но и взрослым туристам. Специалисты завода готовы рассказать, чем уникально предприятие, которое ведет отсчет истории с 1972 года и имеет свои традиции, в том числе производственные.



Так, на территории Беларуси только на нашем предприятии варят пиво по классической технологии. Кроме того, именно здесь в промышленном масштабе был освоен выпуск первого белорусского кваса брожения. И квас, и пиво, и минеральная вода «Полоцкая», которую на предприятии выпускают трех видов, добывая из скважины, расположенной на территории завода, — медалисты! Добро пожаловать, чтобы познакомиться с наградами, завоеванными продукцией полоцких пивоваров на различных специализированных конкурсах, и, конечно, — отведать вкус этих напитков. Оформление дегустационного зала располагает к приятному общению!



Идея ступить на стезю промышленного туризма, родившаяся у специалистов отдела сбыта ПУП «Полоцкие напитки и концентраты», нашла поддержку у директора предприятия Валерия Коношонка и партнеров из сферы туристического бизнеса. Как отметила начальник отдела сбыта Галина Медякова, есть и другие интересные задумки для того, чтобы посещение завода сделать интересным для любой аудитории. Например, почему бы не организовать мастер-класс для желающих освоить домашнее пивоварение с использованием экстракта, который выпускают на заводе? Специалист по маркетингу Мария Галинская, которая нынче дебютировала в роли Снегурочки, уже занята доработкой программы для туристов. А главный технолог Валентина Асташкевич, которая с особым трепетом ратует за сохранение традиционной технологии пивоварения, уверена: «Организованный промышленный туризм — это и познавательно, и развлекательно, и реклама, и воспитание чувства гордости за полоцких производителей, которые выпускают качественный натуральный продукт».

Пожелаем успехов коллективу пивоваров в работе и реализации креативных идей!